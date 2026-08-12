Precio de Orta Chain hoy

El precio actual de Orta Chain (ORTA) hoy es € 0.044, con una variación del 0.67% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ORTA a EUR es € 0.044 por ORTA.

Orta Chain actualmente está en el puesto #4379 por capitalización de mercado en € 0.00, con un suministro circulante de 0.00 ORTA. Durante las últimas 24 horas, ORTA cotiza entre € 0.044 (bajo) y € 0.0475 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.523361275634378006, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0130045539948344004.

En el corto plazo, ORTA experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -6.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 2.99K.

Información del mercado de Orta Chain (ORTA)

Puesto No.4379 Cap de mercado € 0.00€ 0.00 € 0.00 Volumen (24H) € 2.99K€ 2.99K € 2.99K Cap. de mercado totalmente diluida € 4.40M€ 4.40M € 4.40M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Suministro total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tasa de circulación 0.00% Fecha de emisión 2026-01-01 00:00:00 Precio de Emisión € 0.01075€ 0.01075 € 0.01075 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Orta Chain es de € 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de € 2.99K. El suministro circulante de ORTA es de 0.00, con un suministro total de 100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 4.40M.