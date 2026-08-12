Precio de Nexus(NEX)
El precio actual de Nexus (NEX) hoy es € 0.000001646, con una variación del 3.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NEX a EUR es € 0.000001646 por NEX.
Nexus actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- NEX. Durante las últimas 24 horas, NEX cotiza entre € 0.000001566 (bajo) y € 0.000001783 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, NEX experimentó un cambio de +1.35% en la última hora y de +14.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 116.09K.
ETH
La capitalización de mercado actual de Nexus es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 116.09K. El suministro circulante de NEX es de --, con un suministro total de 100000000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 164.60M.
+1.35%
+3.91%
+14.06%
+14.06%
Siga los cambios de precios de Nexus para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.00000005327
|+3.91%
|30 Días
|€ -0.000000115
|-6.54%
|60 Días
|€ -0.000001343
|-44.94%
|90 Días
|€ +0.000000146
|+9.73%
Hoy, NEX registró un cambio de € +0.00000005327 (+3.91%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.000000115 (-6.54%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, NEX experimentó un cambio de € -0.000001343 (-44.94%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.000000146 (+9.73%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Nexus, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de NEX: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|> 80
|Zona de sobrecompra
|El corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
|Grupo MA
|1‑2 Comprar
|20‑40% Venta
|La mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|Grupo EMA
|1‑2 Comprar
|20‑40% Venta
|La mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
|BOLL (20,2)
|Medio < Precio ≤ Superior
|Entre la banda media y la superior
|Relativamente fuerte, pero no extremo.
|RSI (14)
|Sobrecompra
|> 70
|Subiendo ligeramente rápido, a corto plazo puede hacer una pausa.
|Punto de pivote
|S2 ≤ Precio < S1
|Entre S2‑S1
|Por debajo del pivote central, entrando en la zona de precios bajos.
NEX_USDT se encuentra en el período de 4 horas por debajo del punto central de 1,636E-6. El precio está situado entre la resistencia S1, ubicada en 1,646E-6, y el centro del rango, en 1,716E-6. La estructura actual muestra una tendencia de consolidación con oscilaciones en niveles bajos. El sistema de medias móviles MA y EMA emite señales de compra, mientras que el indicador MACD ha formado una cruz alcista. El RSI se encuentra en la zona de sobrecompra, y los indicadores de línea rápida y lenta muestran signos de divergencia. La distribución del impulso presenta un patrón de liberación concentrada a corto plazo, mientras que la volatilidad permanece contenida dentro de un rango estrecho. La resistencia inmediata superior se sitúa en 1,646E-6, a solo 0,01E-6 de distancia del precio actual. La resistencia central en 1,716E-6 actúa como referencia a largo plazo, encontrándose a 0,08E-6 del nivel actual. En el lado inferior, el soporte cercano se ubica en el punto S2, en 1,554E-6, a 0,082E-6 del precio actual. Los niveles clave están densamente distribuidos en los límites superior e inferior del rango de negociación actual. Para que el precio logre superar estos niveles, será necesario un aumento significativo en el volumen de operaciones. Las fronteras del rango definen claramente el ámbito de las fluctuaciones a corto plazo, donde compradores y vendedores mantienen una intensa disputa. El mercado aguarda la confirmación de una dirección clara para tomar decisiones.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Nexus podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Nexus es una blockchain de capa 1 para finanzas verificables, una blockchain construida específicamente para la era de la IA. Proporciona infraestructura financiera de alta frecuencia con un próximo Exchange CLOB incorporado y una stablecoin nativa respaldada por el Tesoro de EE. UU. ($USDX), diseñada para pagos de alto rendimiento entre máquinas, impulsada por una zkVM nativa. Solo desde la testnet, Nexus cuenta con más de 3.2 millones de usuarios verificados en más del 90% de los países del mundo.
Para conocer Nexus más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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