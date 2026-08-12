Precio de Nexus hoy

El precio actual de Nexus (NEX) hoy es € 0.000001646, con una variación del 3.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NEX a EUR es € 0.000001646 por NEX.

Nexus actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- NEX. Durante las últimas 24 horas, NEX cotiza entre € 0.000001566 (bajo) y € 0.000001783 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, NEX experimentó un cambio de +1.35% en la última hora y de +14.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 116.09K.

Información del mercado de Nexus (NEX)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 116.09K€ 116.09K € 116.09K Cap. de mercado totalmente diluida € 164.60M€ 164.60M € 164.60M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Nexus es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 116.09K. El suministro circulante de NEX es de --, con un suministro total de 100000000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 164.60M.