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¿Cuál es el precio actual de MeowCat?

El precio en vivo de MeowCat (MEOW) es €0.000098027749562400000 EUR. Esta valoración en tiempo real se actualiza continuamente y agrupa los precios de los principales intercambios globales para garantizar que veas una tasa de mercado precisa.

¿Cómo está posicionado MeowCat en el mercado?

MeowCat ocupa actualmente el puesto #9719 en el ranking del mercado, respaldado por una capitalización de mercado de €9802.783469288160000. Este ranking está influenciado por la profundidad de liquidez, la demanda general de los inversores y la oferta circulante de tokens.

¿Cuál es la oferta circulante de MEOW?

La oferta circulante de MEOW es de 100000000.0 tokens, lo que representa la cantidad disponible en el mercado abierto. Esta cifra desempeña un papel importante en la determinación de la valoración del mercado, la escasez y las dinámicas inflacionarias a largo plazo.

¿Cuál es el rango de precios de las últimas 24 horas de MeowCat?

Durante las últimas 24 horas, MeowCat cotizó dentro de un rango de €0.000098027749562400000 (mínimo de 24 horas) y €0.000098555558548320000 (máximo de 24 horas). Este rango de volatilidad ayuda a los traders a comprender el impulso a corto plazo y la imprevisibilidad del mercado.

¿Qué distancia hay entre MeowCat y su máximo histórico y su mínimo histórico?

MeowCat alcanzó un máximo histórico de €0.1730242986327360000, mientras que el precio más bajo registrado (ATL) es de €0.00008104421848320000. Estos puntos de referencia históricos permiten a los traders evaluar el potencial de precios a largo plazo y los ciclos del mercado.

¿Qué tan activo está el trading de MEOW hoy?

El volumen de trading durante las últimas 24 horas es de €--, lo que refleja la participación actual en el mercado. Un volumen más alto suele indicar un mayor interés de los inversores y una mayor liquidez en el mercado.

¿Qué influye en la dirección de la tendencia reciente de MeowCat?

El movimiento actual del precio de -0.53% durante las últimas 24 horas está marcado por el sentimiento del mercado, la actividad comercial, factores macroeconómicos y actualizaciones específicas del ecosistema relacionadas con Avalanche Ecosystem,Meme,Cat-Themed. Los aumentos repentinos en el volumen también pueden actuar como catalizadores para movimientos bruscos de precios.