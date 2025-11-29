Precio de Lucidai hoy

El precio actual de Lucidai (LUCI) hoy es $ 0.000004, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LUCI a USD es $ 0.000004 por LUCI.

Lucidai actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- LUCI. Durante las últimas 24 horas, LUCI cotiza entre $ 0.000004 (bajo) y $ 0.000004 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, LUCI experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -50.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.98.

Información del mercado de Lucidai (LUCI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 5.98$ 5.98 $ 5.98 Cap. de mercado totalmente diluida $ 40.00K$ 40.00K $ 40.00K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SOL

