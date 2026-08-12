Precio de KlipAI hoy

El precio actual de KlipAI (KLIP) hoy es € 0.003054, con una variación del 6.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KLIP a EUR es € 0.003054 por KLIP.

KlipAI actualmente está en el puesto #4015 por capitalización de mercado en € 0.00, con un suministro circulante de 0.00 KLIP. Durante las últimas 24 horas, KLIP cotiza entre € 0.002327 (bajo) y € 0.003057 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.0187697350545725096, mientras que el mínimo histórico fue € 0.000003977825925509.

En el corto plazo, KLIP experimentó un cambio de +0.55% en la última hora y de -4.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 55.84K.

Información del mercado de KlipAI (KLIP)

Puesto No.4015 Cap de mercado € 0.00€ 0.00 € 0.00 Volumen (24H) € 55.84K€ 55.84K € 55.84K Cap. de mercado totalmente diluida € 3.05M€ 3.05M € 3.05M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de KlipAI es de € 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de € 55.84K. El suministro circulante de KLIP es de 0.00, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 3.05M.