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El precio actual de Kite AI hoy es 0.10444 EUR. La capitalización de mercado de KITE es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de KITE a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Kite AI hoy es 0.10444 EUR. La capitalización de mercado de KITE es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de KITE a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Kite AI(KITE)

Precio en vivo de 1 KITE en EUR:

€0.0898528
€0.0898528€0.0898528
+0.37%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Kite AI (KITE)
Última actualización de la página: 2026-08-12 07:44:39 (UTC+8)

Precio de Kite AI hoy

El precio actual de Kite AI (KITE) hoy es € 0.10444, con una variación del 0.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KITE a EUR es € 0.10444 por KITE.

Kite AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- KITE. Durante las últimas 24 horas, KITE cotiza entre € 0.10104 (bajo) y € 0.10568 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, KITE experimentó un cambio de -0.48% en la última hora y de +8.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 60.68K.

Información del mercado de Kite AI (KITE)

--
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€ 60.68K
€ 60.68K€ 60.68K

€ 1.04B
€ 1.04B€ 1.04B

--
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10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

La capitalización de mercado actual de Kite AI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 60.68K. El suministro circulante de KITE es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.04B.

Historial de precios de Kite AI EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.10104
€ 0.10104€ 0.10104
24H Mín
€ 0.10568
€ 0.10568€ 0.10568
24H Máx

€ 0.10104
€ 0.10104€ 0.10104

€ 0.10568
€ 0.10568€ 0.10568

--
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--
----

-0.48%

+0.37%

+8.47%

+8.47%

Historial de precios de Kite AI (KITE) en EUR

Siga los cambios de precios de Kite AI para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.0003312+0.37%
30 Días€ -0.01588-13.20%
60 Días€ -0.08814-45.77%
90 Días€ -0.10085-49.13%
Cambio de precio de Kite AI hoy

Hoy, KITE registró un cambio de € +0.0003312 (+0.37%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Kite AI en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.01588 (-13.20%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Kite AI en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, KITE experimentó un cambio de € -0.08814 (-45.77%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Kite AI en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.10085 (-49.13%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Kite AI (KITE)?

Consulta la página Historial de precios de Kite AI ahora.

Análisis de Kite AI

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Kite AI, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Kite AI: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de KITE: alcista, alcista 65% | bajista 35%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI> 80Zona de sobrecompraEl corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
Grupo MA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
BOLL (20,2)Medio < Precio ≤ SuperiorEntre la banda media y la superiorRelativamente fuerte, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePivote ≤ Precio ≤ R1Entre Pivote‑R1Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.

KITE_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,1038, con el precio situado por encima del centro de la banda en 0,10362. En el corto plazo, las medias móviles muestran una configuración alcista, mientras que tanto EMA como MA apuntan simultáneamente hacia señales de compra. El MACD ha formado una estructura de cruce alcista y los indicadores de impulso confirman una tendencia al alza. El RSI se mantiene en una zona neutral, sin registrar valores extremos de sobrecompra o sobreventa. Los valores de KDJ y StochRSI indican que la volatilidad a corto plazo permanece estable. Las bandas de Bollinger presentan una apertura suave, con el precio oscilando y consolidándose cerca de la banda media. La distribución del impulso entre compradores y vendedores se encuentra equilibrada, y los indicadores rápidos y lentos muestran direcciones coincidentes. La resistencia cercana R1 está ubicada en 0,105, aproximadamente a un 1,15% del precio actual. Por debajo, el soporte S1 se sitúa en 0,10227, a unos 1,47% del precio actual. Como referencia a largo plazo, R2 se ubica en 0,10635 y S2 en 0,10089. Actualmente, el precio se encuentra dentro de un rango relativamente fuerte dentro del sistema central. La estructura del mercado se mantiene intacta, sin haberse producido rupturas significativas en niveles clave.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Kite AI?

Los precios de los tokens de KITE AI están influenciados por varios factores clave:

1. El sentimiento del mercado y las tendencias generales del mercado cripto
2. El volumen de operaciones y la liquidez en los exchanges
3. Los avances en el sector de la IA y los ciclos de euforia
4. La adopción de la plataforma y el crecimiento de usuarios
5. La utilidad del token y las recompensas por staking
6. Los anuncios de alianzas estratégicas
7. Las noticias regulatorias que afectan a los tokens de IA
8. La dinámica de la oferta y la tokenomics
9. La competencia de otros proyectos de IA
10. El análisis técnico y los movimientos de los grandes inversores (whales)

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Kite AI hoy?

La gente quiere conocer el precio de Kite AI (KITE) hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera, identificar tendencias del mercado, programar órdenes de compra/venta en el momento adecuado, evaluar oportunidades de inversión y mantenerse actualizado sobre la volatilidad del mercado con fines de gestión de riesgos.

Predicción de precios para Kite AI

Predicción del precio de Kite AI (KITE) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de KITE en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Kite AI (KITE) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Kite AI podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Kite AI en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de KITE para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Kite AI.

Cómo comprar e invertir Kite AI en España

¿Listo para empezar con Kite AI? Comprar KITE es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Kite AI. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Kite AI (KITE).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Kite AI instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Kite AI (KITE)

¿Qué puedes hacer con Kite AI?

Poseer Kite AI te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Kite AI (KITE) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Kite AI (KITE)

Kite AI is building the base layer for the agentic internet: an open, decentralized infrastructure where autonomous agents can operate with interoperability and verifiability. By leveraging a network design that incentivizes both the provision and consumption of agentic services, Kite provides unified identity, payment, and governance rails that allow agents to authenticate, transact, and coordinate securely without intermediaries.

Kite AI Recurso

Para conocer Kite AI más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Kite AI
Explorador de bloques

Categoría :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Avalanche Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Kite AI

Última actualización de la página: 2026-08-12 07:44:39 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Kite AI (KITE)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Kite AI

KITE USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de KITE con apalancamiento. Explora el trading de futuros KITEUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Kite AI (KITE) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Kite AI en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
KITE/USDT
€0.0895948
€0.0895948€0.0895948
+0.26%
587.92K (USDT)

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DAPPOS

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-22.54%

AurumX

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UMX

€0.1007146
€0.1007146€0.1007146

-32.99%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0063812
€0.0063812€0.0063812

+64.88%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000382786
€0.000382786€0.000382786

+67.96%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.625236
€2.625236€2.625236

+26.14%

Aether Network

Aether Network

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€0.010922€0.010922

+20.95%

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MY

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€0.009804€0.009804

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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