Precio de Kite AI hoy

El precio actual de Kite AI (KITE) hoy es € 0.10444, con una variación del 0.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KITE a EUR es € 0.10444 por KITE.

Kite AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- KITE. Durante las últimas 24 horas, KITE cotiza entre € 0.10104 (bajo) y € 0.10568 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, KITE experimentó un cambio de -0.48% en la última hora y de +8.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 60.68K.

Información del mercado de Kite AI (KITE)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 60.68K€ 60.68K € 60.68K Cap. de mercado totalmente diluida € 1.04B€ 1.04B € 1.04B Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Kite AI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 60.68K. El suministro circulante de KITE es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.04B.