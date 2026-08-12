Precio de Just a jacket hoy

El precio actual de Just a jacket (JACKET) hoy es € 0.0004703, con una variación del 35.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JACKET a EUR es € 0.0004703 por JACKET.

Just a jacket actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- JACKET. Durante las últimas 24 horas, JACKET cotiza entre € 0.0004256 (bajo) y € 0.0010053 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, JACKET experimentó un cambio de +1.73% en la última hora y de -30.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 61.69K.

Información del mercado de Just a jacket (JACKET)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 61.69K€ 61.69K € 61.69K Cap. de mercado totalmente diluida € 470.30K€ 470.30K € 470.30K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Just a jacket es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 61.69K. El suministro circulante de JACKET es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 470.30K.