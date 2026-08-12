Análisis técnico de Energy Web (EWT) de hoy La página de análisis de Energy Web proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de EWT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Energy Web a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Energy Web (EWT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.278 -- +1.20% -18.81% -24.13%

Indicadores técnicos de Energy Web

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Energy Web en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 20 Mantener 2 Comprar 4 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 12 Mantener 0 Comprar 2 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 2 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 104.4266 104.4033 R2 104.4033 104.388 R1 104.3866 104.3786 PP 104.3633 104.3633 S1 104.3466 104.348 S2 104.3233 104.3386 S3 104.3066 104.3233

Señales del mercado de Energy Web Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.22M $4.90 M $5.12 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.02 M Ventas activas en 7 días $0.02 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Energy Web Ingresos netos Precio de EWTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.28 2026-08-11 $0.00 M 0.27 2026-08-10 $0.00 M 0.28 2026-08-09 $0.00 M 0.30 2026-08-08 $0.00 M 0.30 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Energy Web (EWT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Energy Web en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h EWT / USDT $0.2771 $0.2771 $0.2771 +1.35% 99.03K (USDT) Trade