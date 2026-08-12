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Análisis técnico de Energy Web (EWT) de hoy

Análisis técnico de Energy Web (EWT) de hoy

La página de análisis de Energy Web proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de EWT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Energy Web a continuación.

Cambio de precio de Energy Web (EWT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.278--+1.20%-18.81%-24.13%
Obtén más información sobre el precio de Energy Web

Indicadores técnicos de Energy Web

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Energy Web en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 20
Mantener 2
Comprar 4
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 12Mantener 0Comprar 2
Indicadores técnicos:VenderVender 8Mantener 2Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
104.4266
104.4033
R2
104.4033
104.388
R1
104.3866
104.3786
PP
104.3633
104.3633
S1
104.3466
104.348
S2
104.3233
104.3386
S3
104.3066
104.3233

Señales del mercado de Energy Web

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.22M
$4.90 M
$5.12 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.01 M
Ventas activas en 3 días
$0.01 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.02 M
Ventas activas en 7 días
$0.02 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Energy Web

Ingresos netosPrecio de EWTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.28
2026-08-11$0.00 M0.27
2026-08-10$0.00 M0.28
2026-08-09$0.00 M0.30
2026-08-08$0.00 M0.30

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
EWT/USDT
$0.2771
$0.2771$0.2771
+1.35%
99.03K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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