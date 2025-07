Información de Energy Web (EWT)

Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.

Sitio web oficial: https://www.energyweb.org/ Whitepaper: https://www.energyweb.org/wp-content/uploads/2019/12/EnergyWeb-EWDOS-VisionPurpose-vFinal-20191211.pdf Explorador de bloques: https://explorer.energyweb.org/