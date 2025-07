EWT

Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.

NombreEWT

PuestoNo.579

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)2.69%

Suministro de circulación30,062,138

Suministro máx.100,000,000

Suministro total83,042,005.79423743

Tasa de circulación0.3006%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico22.22484866,2021-04-17

Precio más bajo0.500832477028,2020-04-01

Blockchain públicaEWT

IntroducciónEnergy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.