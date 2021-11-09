Análisis técnico de ENS (ENS) de hoy La página de análisis de ENS proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ENS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ENS a continuación. Regístrate

Cambio de precio de ENS (ENS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $4.168 -- -2.05% +1.50% -38.81%

Indicadores técnicos de ENS

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ENS en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 12 Mantener 1 Comprar 13 Medias móviles : Vender Vender 9 Mantener 0 Comprar 5 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 4.1646 4.1643 R2 4.1643 4.1639 R1 4.1636 4.1637 PP 4.1633 4.1633 S1 4.1626 4.1629 S2 4.1623 4.1627 S3 4.1616 4.1623

Señales del mercado de ENS Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.04M $10.21 M $10.17 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.04M Compras activas en 3 días $0.25 M Ventas activas en 3 días $0.21 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.05M Compras activas en 7 días $0.83 M Ventas activas en 7 días $0.78 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de ENS Ingresos netos Precio de ENSUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 4.15 2026-08-11 -$0.12 M 4.13 2026-08-10 -$0.08 M 4.22 2026-08-09 $0.04 M 4.30 2026-08-08 -$0.05 M 4.32 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera ENS (ENS) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ENS en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ENS / USDT $4.168 $4.168 $4.168 +0.96% 13.17K (USDT) Trade ENS / USDC $4.168 $4.168 $4.168 +1.31% 6.49K (USDT) Trade