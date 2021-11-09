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Análisis técnico de ENS (ENS) de hoy

Análisis técnico de ENS (ENS) de hoy

La página de análisis de ENS proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ENS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ENS a continuación.

Cambio de precio de ENS (ENS)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$4.168---2.05%+1.50%-38.81%
Obtén más información sobre el precio de ENS

Indicadores técnicos de ENS

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ENS en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 12
Mantener 1
Comprar 13
Medias móviles:VenderVender 9Mantener 0Comprar 5
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 1Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
4.1646
4.1643
R2
4.1643
4.1639
R1
4.1636
4.1637
PP
4.1633
4.1633
S1
4.1626
4.1629
S2
4.1623
4.1627
S3
4.1616
4.1623

Señales del mercado de ENS

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.04M
$10.21 M
$10.17 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.04M
Compras activas en 3 días
$0.25 M
Ventas activas en 3 días
$0.21 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.05M
Compras activas en 7 días
$0.83 M
Ventas activas en 7 días
$0.78 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de ENS

Ingresos netosPrecio de ENSUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M4.15
2026-08-11-$0.12 M4.13
2026-08-10-$0.08 M4.22
2026-08-09$0.04 M4.30
2026-08-08-$0.05 M4.32

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ENS/USDT
$4.168
$4.168$4.168
+0.96%
13.17K (USDT)
ENS/USDC
$4.168
$4.168$4.168
+1.31%
6.49K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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