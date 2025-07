ENS

The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.

NombreENS

PuestoNo.80

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0002%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)820.39%

Suministro de circulación36,545,625.15011671

Suministro máx.0

Suministro total100,000,000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión2021-11-09 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico85.68745026316928,2021-11-11

Precio más bajo6.695156653769259,2023-10-19

Blockchain públicaETH

IntroducciónThe Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.