Información de ENS (ENS)

The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.

Sitio web oficial: https://ens.domains/ Whitepaper: https://docs.ens.domains/ Explorador de bloques: https://solscan.io/token/CLQsDGoGibdNPnVCFp8BAsN2unvyvb41Jd5USYwAnzAg