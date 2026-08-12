Análisis técnico de Ethena (ENA) de hoy
Cambio de precio de Ethena (ENA)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.08943
|--
|-2.89%
|+11.63%
|-23.39%
Análisis diario de IA para Ethena
Análisis de Ethena del 2026-07-29
- Salida neta significativa de fondos: ENA registró salidas netas de fondos en 6 de los últimos 7 días, con una salida acumulada superior a 2,1 millones de USDT en los últimos dos días, lo que indica una retirada continua de los principales capitales y una presión a la baja sobre el precio.
- Desequilibrio extremo entre posiciones largas y cortas: La proporción de usuarios con posiciones largas frente a cortas en contratos alcanzó 5,91, y la de cuentas élite llegó a 6,94. El sentimiento alcista está excesivamente concentrado, lo que aumenta significativamente el riesgo de una liquidación en cascada de posiciones largas.
- Tasa de financiamiento negativa: La tasa actual de financiamiento de contratos es de -0,0147%, lo que sugiere dominio bajista y un mercado en fase de corrección tras condiciones de sobrecompra, enfrentando ajustes adicionales a la baja en el corto plazo.
Análisis de Ethena del 2026-07-28
- Aumento de la presión de venta de las ballenas: En el último mes, más de 300 millones de tokens ENA han ingresado a los exchanges, sumándose al desbloqueo de más de 11 millones de tokens a principios de agosto (aproximadamente 9,56 millones de USD). La oferta en el mercado es elevada, por lo que se prevé una presión bajista sobre el precio de ENA.
- Saturación de posiciones largas en contratos: La ratio de posiciones largas/cortas de las cuentas élite alcanza el 6,51, y la de los inversores minoristas llega al 5,30, lo que indica un sentimiento extremadamente alcista. Sin embargo, el volumen activo de compraventa reciente muestra dominio de los vendedores, existiendo riesgo de liquidaciones en ambos sentidos o de una corrección.
- Materialización de noticias fundamentales positivas: Aunque existen factores institucionales favorables como la integración con BlackRock Aladdin y la colaboración con Coinbase, los datos de flujo neto de capital muestran salidas consecutivas durante varios días (por ejemplo, una salida de -2,76 millones de USD el 24 de julio), evidenciando un patrón de "vender tras la confirmación de buenas noticias".
Indicadores técnicos de Ethena
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Ethena en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Vender agresivamente
|Vender 13
|Mantener 0
|Comprar 1
|Indicadores técnicos:
|Vender
|Vender 5
|Mantener 4
|Comprar 3
Señales del mercado de Ethena
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Ethena
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.63 M
|0.09
|2026-08-11
|$0.33 M
|0.09
|2026-08-10
|-$0.43 M
|0.09
|2026-08-09
|$0.13 M
|0.09
|2026-08-08
|$0.74 M
|0.09
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
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