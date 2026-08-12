Análisis técnico de Ethena (ENA) de hoy La página de análisis de Ethena proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ENA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Ethena a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Ethena (ENA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.08943 -- -2.89% +11.63% -23.39%

Análisis diario de IA para Ethena Análisis de ENA del 2026-07-29 Análisis de ENA del 2026-07-28 Análisis de Ethena del 2026-07-29 Salida neta significativa de fondos : ENA registró salidas netas de fondos en 6 de los últimos 7 días, con una salida acumulada superior a 2,1 millones de USDT en los últimos dos días, lo que indica una retirada continua de los principales capitales y una presión a la baja sobre el precio.

: ENA registró salidas netas de fondos en 6 de los últimos 7 días, con una salida acumulada superior a 2,1 millones de USDT en los últimos dos días, lo que indica una retirada continua de los principales capitales y una presión a la baja sobre el precio. Desequilibrio extremo entre posiciones largas y cortas : La proporción de usuarios con posiciones largas frente a cortas en contratos alcanzó 5,91, y la de cuentas élite llegó a 6,94. El sentimiento alcista está excesivamente concentrado, lo que aumenta significativamente el riesgo de una liquidación en cascada de posiciones largas.

: La proporción de usuarios con posiciones largas frente a cortas en contratos alcanzó 5,91, y la de cuentas élite llegó a 6,94. El sentimiento alcista está excesivamente concentrado, lo que aumenta significativamente el riesgo de una liquidación en cascada de posiciones largas. Tasa de financiamiento negativa: La tasa actual de financiamiento de contratos es de -0,0147%, lo que sugiere dominio bajista y un mercado en fase de corrección tras condiciones de sobrecompra, enfrentando ajustes adicionales a la baja en el corto plazo. Salida neta significativa de fondos : ENA registró salidas netas de fondos en 6 de los últimos 7 días, con una salida acumulada superior a 2,1 millones de USDT en los últimos dos días, lo que indica una retirada continua de los principales capitales y una presión a la baja sobre el precio.

: ENA registró salidas netas de fondos en 6 de los últimos 7 días, con una salida acumulada superior a 2,1 millones de USDT en los últimos dos días, lo que indica una retirada continua de los principales capitales y una presión a la baja sobre el precio. Desequilibrio extremo entre posiciones largas y cortas : La proporción de usuarios con posiciones largas frente a cortas en contratos alcanzó 5,91, y la de cuentas élite llegó a 6,94. El sentimiento alcista está excesivamente concentrado, lo que aumenta significativamente el riesgo de una liquidación en cascada de posiciones largas.

: La proporción de usuarios con posiciones largas frente a cortas en contratos alcanzó 5,91, y la de cuentas élite llegó a 6,94. El sentimiento alcista está excesivamente concentrado, lo que aumenta significativamente el riesgo de una liquidación en cascada de posiciones largas. Tasa de financiamiento negativa: La tasa actual de financiamiento de contratos es de -0,0147%, lo que sugiere dominio bajista y un mercado en fase de corrección tras condiciones de sobrecompra, enfrentando ajustes adicionales a la baja en el corto plazo. Análisis de Ethena del 2026-07-28 Aumento de la presión de venta de las ballenas : En el último mes, más de 300 millones de tokens ENA han ingresado a los exchanges, sumándose al desbloqueo de más de 11 millones de tokens a principios de agosto (aproximadamente 9,56 millones de USD). La oferta en el mercado es elevada, por lo que se prevé una presión bajista sobre el precio de ENA.

: En el último mes, más de 300 millones de tokens ENA han ingresado a los exchanges, sumándose al desbloqueo de más de 11 millones de tokens a principios de agosto (aproximadamente 9,56 millones de USD). La oferta en el mercado es elevada, por lo que se prevé una presión bajista sobre el precio de ENA. Saturación de posiciones largas en contratos : La ratio de posiciones largas/cortas de las cuentas élite alcanza el 6,51, y la de los inversores minoristas llega al 5,30, lo que indica un sentimiento extremadamente alcista. Sin embargo, el volumen activo de compraventa reciente muestra dominio de los vendedores, existiendo riesgo de liquidaciones en ambos sentidos o de una corrección.

: La ratio de posiciones largas/cortas de las cuentas élite alcanza el 6,51, y la de los inversores minoristas llega al 5,30, lo que indica un sentimiento extremadamente alcista. Sin embargo, el volumen activo de compraventa reciente muestra dominio de los vendedores, existiendo riesgo de liquidaciones en ambos sentidos o de una corrección. Materialización de noticias fundamentales positivas: Aunque existen factores institucionales favorables como la integración con BlackRock Aladdin y la colaboración con Coinbase, los datos de flujo neto de capital muestran salidas consecutivas durante varios días (por ejemplo, una salida de -2,76 millones de USD el 24 de julio), evidenciando un patrón de "vender tras la confirmación de buenas noticias". Aumento de la presión de venta de las ballenas : En el último mes, más de 300 millones de tokens ENA han ingresado a los exchanges, sumándose al desbloqueo de más de 11 millones de tokens a principios de agosto (aproximadamente 9,56 millones de USD). La oferta en el mercado es elevada, por lo que se prevé una presión bajista sobre el precio de ENA.

: En el último mes, más de 300 millones de tokens ENA han ingresado a los exchanges, sumándose al desbloqueo de más de 11 millones de tokens a principios de agosto (aproximadamente 9,56 millones de USD). La oferta en el mercado es elevada, por lo que se prevé una presión bajista sobre el precio de ENA. Saturación de posiciones largas en contratos : La ratio de posiciones largas/cortas de las cuentas élite alcanza el 6,51, y la de los inversores minoristas llega al 5,30, lo que indica un sentimiento extremadamente alcista. Sin embargo, el volumen activo de compraventa reciente muestra dominio de los vendedores, existiendo riesgo de liquidaciones en ambos sentidos o de una corrección.

: La ratio de posiciones largas/cortas de las cuentas élite alcanza el 6,51, y la de los inversores minoristas llega al 5,30, lo que indica un sentimiento extremadamente alcista. Sin embargo, el volumen activo de compraventa reciente muestra dominio de los vendedores, existiendo riesgo de liquidaciones en ambos sentidos o de una corrección. Materialización de noticias fundamentales positivas: Aunque existen factores institucionales favorables como la integración con BlackRock Aladdin y la colaboración con Coinbase, los datos de flujo neto de capital muestran salidas consecutivas durante varios días (por ejemplo, una salida de -2,76 millones de USD el 24 de julio), evidenciando un patrón de "vender tras la confirmación de buenas noticias".

Indicadores técnicos de Ethena

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Ethena en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 18 Mantener 4 Comprar 4 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 13 Mantener 0 Comprar 1 Indicadores técnicos : Vender Vender 5 Mantener 4 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.08948 0.08947 R2 0.08947 0.08944 R1 0.08942 0.08943 PP 0.0894 0.0894 S1 0.08936 0.08938 S2 0.08934 0.08937 S3 0.0893 0.08934

Señales del mercado de Ethena Volumen neto actual de órdenes abiertas -2.49M $30.65 M $33.14 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -1.39M Compras activas en 3 días $22.99 M Ventas activas en 3 días $24.38 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.80M Compras activas en 7 días $62.71 M Ventas activas en 7 días $61.90 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Ethena Ingresos netos Precio de ENAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.63 M 0.09 2026-08-11 $0.33 M 0.09 2026-08-10 -$0.43 M 0.09 2026-08-09 $0.13 M 0.09 2026-08-08 $0.74 M 0.09 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Ethena (ENA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Ethena en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ENA / USDT $0.08943 $0.08943 $0.08943 +0.20% 3.37M (USDT) Trade ENA / USDC $0.08948 $0.08948 $0.08948 +0.20% 828.62K (USDT) Trade ENA / USDE $0.08955 $0.08955 $0.08955 +0.24% 604.26K (USDT) Trade ENA / USD1 $0.08951 $0.08951 $0.08951 +0.28% 611.71K (USDT) Trade