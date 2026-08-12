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Análisis técnico de Ethena (ENA) de hoy

Análisis técnico de Ethena (ENA) de hoy

La página de análisis de Ethena proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ENA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Ethena a continuación.

Cambio de precio de Ethena (ENA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.08943---2.89%+11.63%-23.39%
Obtén más información sobre el precio de Ethena

Análisis diario de IA para Ethena

Análisis de Ethena del 2026-07-29

  • Salida neta significativa de fondos: ENA registró salidas netas de fondos en 6 de los últimos 7 días, con una salida acumulada superior a 2,1 millones de USDT en los últimos dos días, lo que indica una retirada continua de los principales capitales y una presión a la baja sobre el precio.
  • Desequilibrio extremo entre posiciones largas y cortas: La proporción de usuarios con posiciones largas frente a cortas en contratos alcanzó 5,91, y la de cuentas élite llegó a 6,94. El sentimiento alcista está excesivamente concentrado, lo que aumenta significativamente el riesgo de una liquidación en cascada de posiciones largas.
  • Tasa de financiamiento negativa: La tasa actual de financiamiento de contratos es de -0,0147%, lo que sugiere dominio bajista y un mercado en fase de corrección tras condiciones de sobrecompra, enfrentando ajustes adicionales a la baja en el corto plazo.

Análisis de Ethena del 2026-07-28

  • Aumento de la presión de venta de las ballenas: En el último mes, más de 300 millones de tokens ENA han ingresado a los exchanges, sumándose al desbloqueo de más de 11 millones de tokens a principios de agosto (aproximadamente 9,56 millones de USD). La oferta en el mercado es elevada, por lo que se prevé una presión bajista sobre el precio de ENA.
  • Saturación de posiciones largas en contratos: La ratio de posiciones largas/cortas de las cuentas élite alcanza el 6,51, y la de los inversores minoristas llega al 5,30, lo que indica un sentimiento extremadamente alcista. Sin embargo, el volumen activo de compraventa reciente muestra dominio de los vendedores, existiendo riesgo de liquidaciones en ambos sentidos o de una corrección.
  • Materialización de noticias fundamentales positivas: Aunque existen factores institucionales favorables como la integración con BlackRock Aladdin y la colaboración con Coinbase, los datos de flujo neto de capital muestran salidas consecutivas durante varios días (por ejemplo, una salida de -2,76 millones de USD el 24 de julio), evidenciando un patrón de "vender tras la confirmación de buenas noticias".

Indicadores técnicos de Ethena

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Ethena en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 18
Mantener 4
Comprar 4
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 13Mantener 0Comprar 1
Indicadores técnicos:VenderVender 5Mantener 4Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.08948
0.08947
R2
0.08947
0.08944
R1
0.08942
0.08943
PP
0.0894
0.0894
S1
0.08936
0.08938
S2
0.08934
0.08937
S3
0.0893
0.08934

Señales del mercado de Ethena

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-2.49M
$30.65 M
$33.14 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-1.39M
Compras activas en 3 días
$22.99 M
Ventas activas en 3 días
$24.38 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.80M
Compras activas en 7 días
$62.71 M
Ventas activas en 7 días
$61.90 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Ethena

Ingresos netosPrecio de ENAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.63 M0.09
2026-08-11$0.33 M0.09
2026-08-10-$0.43 M0.09
2026-08-09$0.13 M0.09
2026-08-08$0.74 M0.09

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ENA/USDT
$0.08943
$0.08943$0.08943
+0.20%
3.37M (USDT)
ENA/USDC
$0.08948
$0.08948$0.08948
+0.20%
828.62K (USDT)
ENA/USDE
$0.08955
$0.08955$0.08955
+0.24%
604.26K (USDT)
ENA/USD1
$0.08951
$0.08951$0.08951
+0.28%
611.71K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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