Precio de DPIN hoy

El precio actual de DPIN (DPN) hoy es € 2.257, con una variación del 3.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DPN a EUR es € 2.257 por DPN.

DPIN actualmente está en el puesto #4290 por capitalización de mercado en € 0.00, con un suministro circulante de 0.00 DPN. Durante las últimas 24 horas, DPN cotiza entre € 2.182 (bajo) y € 2.31 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 8.54657392835997942, mientras que el mínimo histórico fue € 1.494300414939523118.

En el corto plazo, DPN experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -0.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 1.03K.

Información del mercado de DPIN (DPN)

Puesto No.4290 Cap de mercado € 0.00€ 0.00 € 0.00 Volumen (24H) € 1.03K€ 1.03K € 1.03K Cap. de mercado totalmente diluida € 473.97M€ 473.97M € 473.97M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 210,000,000 210,000,000 210,000,000 Suministro total 26,231,479 26,231,479 26,231,479 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de DPIN es de € 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de € 1.03K. El suministro circulante de DPN es de 0.00, con un suministro total de 26231479. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 473.97M.