Precio de Collect on Fanable(COLLECT)
El precio actual de Collect on Fanable (COLLECT) hoy es € 0.05478, con una variación del 1.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COLLECT a EUR es € 0.05478 por COLLECT.
Collect on Fanable actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- COLLECT. Durante las últimas 24 horas, COLLECT cotiza entre € 0.05332 (bajo) y € 0.05656 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, COLLECT experimentó un cambio de +0.34% en la última hora y de +7.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 77.49K.
BSC
La capitalización de mercado actual de Collect on Fanable es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 77.49K. El suministro circulante de COLLECT es de --, con un suministro total de 3000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 164.34M.
+0.34%
+1.29%
+7.66%
+7.66%
Siga los cambios de precios de Collect on Fanable para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.0006006
|+1.29%
|30 Días
|€ +0.01285
|+30.64%
|60 Días
|€ +0.00445
|+8.84%
|90 Días
|€ -0.00403
|-6.86%
Hoy, COLLECT registró un cambio de € +0.0006006 (+1.29%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.01285 (+30.64%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, COLLECT experimentó un cambio de € +0.00445 (+8.84%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.00403 (-6.86%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Collect on Fanable, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de COLLECT: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|< 20
|Zona de sobreventa
|El corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
|Grupo MA
|1‑2 Comprar
|20‑40% Venta
|La mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
|Grupo EMA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|BOLL (20,2)
|Medio < Precio ≤ Superior
|Entre la banda media y la superior
|Relativamente fuerte, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|R1 < Precio ≤ R2
|Entre R1‑R2
|Por encima del pivote central, pero no en la zona de precios extremadamente altos.
COLLECT_USDT cotiza en el período de 4 horas a 0,05577; el precio ha superado el nivel clave R1 situado en 0,0557 y se encuentra por encima del rango central establecido en 0,05475. La estructura a corto plazo muestra un comportamiento de oscilación en niveles altos, con una breve paridad entre compradores y vendedores alrededor del nivel R1. El precio se sitúa en la parte superior del sistema pivotal comprendido entre S2 y R2, lo que indica que las compras recientes lograron impulsar el valor hacia arriba, aunque no han conseguido consolidarse en niveles más elevados. Los indicadores de impulso muestran una tendencia divergente: mientras el grupo de medias móviles (MA) y el grupo EMA mantienen señales alcistas, el sistema de medias proporciona soporte desde abajo. Por otro lado, el MACD ha registrado una cruz bajista, con ambas líneas desviándose hacia abajo, lo que refleja una disminución del impulso alcista a corto plazo. El RSI permanece en una zona neutral, sin registrar valores extremos de sobrecompra o sobreventa. Asimismo, los valores de KDJ y StochRSI han experimentado un retroceso, confirmando la presión de ajuste observada en el corto plazo. La volatilidad se mantiene dentro de rangos normales, sin que las bandas de Bollinger muestren una expansión ni contracción significativa, lo que sugiere que el mercado se encuentra en una fase de consolidación previa a la definición de una dirección clara. En cuanto a los niveles clave cercanos, el principal nivel de resistencia R1 se ubica en 0,0557, a solo -0,13% respecto al precio actual. El primer soporte inmediato está situado en el rango central de 0,05475, a -1,83% del precio actual. A mayor distancia, el soporte referencial S1 se encuentra en 0,05401, a -3,16% del precio actual. Por último, la resistencia R2, ubicada en 0,05644, constituye el límite superior, a +1,20% del precio actual. Los traders deberán monitorear atentamente la convergencia del precio entre el nivel R1 y el rango central para evaluar posibles cambios en la dinámica del mercado.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Collect on Fanable podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Fanable is a real-world collectibles marketplace, powered by blockchain. It created a bespoke collectibles experience featuring thousands of items such as graded Pokemon cards, comic books and figurines. Fanable allows to vault your physical collectibles, enrich your collection with new items, or quickly sell to a broad audience of collectors. Its intuitive dashboards enable real-time portfolio & PnL tracking. It features a seamless bridge of web2/web3 with Stripe and crypto payment integrations and on-chain ownership proofs. Fanable allows for convenient retail user onboarding via multichannel platform distribution. The marketplace is available on iOS, Google Play, mobile-native and web versions. Backed by leading players at the intersection of collectibles and web3, including Ripple, Polygon, Morningstar, Borderless and others.
Para conocer Collect on Fanable más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Las principales subidas de criptomonedas de hoy
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