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El precio actual de Collect on Fanable hoy es 0.05478 EUR. La capitalización de mercado de COLLECT es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de COLLECT a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Collect on Fanable hoy es 0.05478 EUR. La capitalización de mercado de COLLECT es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de COLLECT a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Collect on Fanable(COLLECT)

Precio en vivo de 1 COLLECT en EUR:

€0.0471624
€0.0471624€0.0471624
+1.29%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Collect on Fanable (COLLECT)
Última actualización de la página: 2026-08-12 05:44:34 (UTC+8)

Precio de Collect on Fanable hoy

El precio actual de Collect on Fanable (COLLECT) hoy es € 0.05478, con una variación del 1.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COLLECT a EUR es € 0.05478 por COLLECT.

Collect on Fanable actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- COLLECT. Durante las últimas 24 horas, COLLECT cotiza entre € 0.05332 (bajo) y € 0.05656 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, COLLECT experimentó un cambio de +0.34% en la última hora y de +7.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 77.49K.

Información del mercado de Collect on Fanable (COLLECT)

--
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€ 77.49K
€ 77.49K€ 77.49K

€ 164.34M
€ 164.34M€ 164.34M

--
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3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

BSC

La capitalización de mercado actual de Collect on Fanable es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 77.49K. El suministro circulante de COLLECT es de --, con un suministro total de 3000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 164.34M.

Historial de precios de Collect on Fanable EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.05332
€ 0.05332€ 0.05332
24H Mín
€ 0.05656
€ 0.05656€ 0.05656
24H Máx

€ 0.05332
€ 0.05332€ 0.05332

€ 0.05656
€ 0.05656€ 0.05656

--
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--
----

+0.34%

+1.29%

+7.66%

+7.66%

Historial de precios de Collect on Fanable (COLLECT) en EUR

Siga los cambios de precios de Collect on Fanable para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.0006006+1.29%
30 Días€ +0.01285+30.64%
60 Días€ +0.00445+8.84%
90 Días€ -0.00403-6.86%
Cambio de precio de Collect on Fanable hoy

Hoy, COLLECT registró un cambio de € +0.0006006 (+1.29%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Collect on Fanable en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.01285 (+30.64%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Collect on Fanable en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, COLLECT experimentó un cambio de € +0.00445 (+8.84%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Collect on Fanable en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.00403 (-6.86%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Collect on Fanable (COLLECT)?

Consulta la página Historial de precios de Collect on Fanable ahora.

Análisis de Collect on Fanable

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Collect on Fanable, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Collect on Fanable: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de COLLECT: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
Grupo EMA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
BOLL (20,2)Medio < Precio ≤ SuperiorEntre la banda media y la superiorRelativamente fuerte, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteR1 < Precio ≤ R2Entre R1‑R2Por encima del pivote central, pero no en la zona de precios extremadamente altos.

COLLECT_USDT cotiza en el período de 4 horas a 0,05577; el precio ha superado el nivel clave R1 situado en 0,0557 y se encuentra por encima del rango central establecido en 0,05475. La estructura a corto plazo muestra un comportamiento de oscilación en niveles altos, con una breve paridad entre compradores y vendedores alrededor del nivel R1. El precio se sitúa en la parte superior del sistema pivotal comprendido entre S2 y R2, lo que indica que las compras recientes lograron impulsar el valor hacia arriba, aunque no han conseguido consolidarse en niveles más elevados. Los indicadores de impulso muestran una tendencia divergente: mientras el grupo de medias móviles (MA) y el grupo EMA mantienen señales alcistas, el sistema de medias proporciona soporte desde abajo. Por otro lado, el MACD ha registrado una cruz bajista, con ambas líneas desviándose hacia abajo, lo que refleja una disminución del impulso alcista a corto plazo. El RSI permanece en una zona neutral, sin registrar valores extremos de sobrecompra o sobreventa. Asimismo, los valores de KDJ y StochRSI han experimentado un retroceso, confirmando la presión de ajuste observada en el corto plazo. La volatilidad se mantiene dentro de rangos normales, sin que las bandas de Bollinger muestren una expansión ni contracción significativa, lo que sugiere que el mercado se encuentra en una fase de consolidación previa a la definición de una dirección clara. En cuanto a los niveles clave cercanos, el principal nivel de resistencia R1 se ubica en 0,0557, a solo -0,13% respecto al precio actual. El primer soporte inmediato está situado en el rango central de 0,05475, a -1,83% del precio actual. A mayor distancia, el soporte referencial S1 se encuentra en 0,05401, a -3,16% del precio actual. Por último, la resistencia R2, ubicada en 0,05644, constituye el límite superior, a +1,20% del precio actual. Los traders deberán monitorear atentamente la convergencia del precio entre el nivel R1 y el rango central para evaluar posibles cambios en la dinámica del mercado.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Collect on Fanable?

Varios factores clave influyen en los precios de los tokens COLLECT en Fanable:

1. Adopción de la plataforma y crecimiento de usuarios: a medida que más coleccionistas se unen, aumenta la demanda.
2. Sentimiento del mercado NFT: los ciclos alcistas y bajistas en el espacio NFT en general afectan a los coleccionables.
3. Expansión de la utilidad: nuevos casos de uso para los tokens COLLECT impulsan su valor.
4. Volumen de operaciones en la plataforma: una mayor actividad impulsa la circulación de los tokens.
5. Alianzas con creadores y marcas: colaboraciones de calidad atraen a los usuarios.
6. Mecánica de suministro de tokens: cambios en las recompensas por staking, quemas o emisiones.
7. Condiciones generales del mercado cripto: las tendencias de Bitcoin y Ethereum impactan a todos los tokens.
8. Actualizaciones en el desarrollo de la plataforma: nuevas funciones y mejoras.
9. Niveles de participación de la comunidad.
10. Noticias regulatorias que afectan a los NFT y a las criptomonedas.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Collect on Fanable hoy?

La gente quiere conocer el precio de COLLECT hoy porque son inversionistas o traders que necesitan datos actuales del mercado para tomar decisiones informadas sobre comprar, vender o mantener el token. La cotización en tiempo real les ayuda a monitorear el valor de su cartera, evaluar las tendencias del mercado y planificar sus operaciones de manera eficaz.

Predicción de precios para Collect on Fanable

Predicción del precio de Collect on Fanable (COLLECT) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de COLLECT en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Collect on Fanable (COLLECT) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Collect on Fanable podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Collect on Fanable en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de COLLECT para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Collect on Fanable.

Cómo comprar e invertir Collect on Fanable en España

¿Listo para empezar con Collect on Fanable? Comprar COLLECT es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Collect on Fanable. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Collect on Fanable (COLLECT).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Collect on Fanable instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Collect on Fanable (COLLECT)

¿Qué puedes hacer con Collect on Fanable?

Poseer Collect on Fanable te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Collect on Fanable (COLLECT) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Collect on Fanable (COLLECT)

Fanable is a real-world collectibles marketplace, powered by blockchain. It created a bespoke collectibles experience featuring thousands of items such as graded Pokemon cards, comic books and figurines. Fanable allows to vault your physical collectibles, enrich your collection with new items, or quickly sell to a broad audience of collectors. Its intuitive dashboards enable real-time portfolio & PnL tracking. It features a seamless bridge of web2/web3 with Stripe and crypto payment integrations and on-chain ownership proofs. Fanable allows for convenient retail user onboarding via multichannel platform distribution. The marketplace is available on iOS, Google Play, mobile-native and web versions. Backed by leading players at the intersection of collectibles and web3, including Ripple, Polygon, Morningstar, Borderless and others.

Collect on Fanable Recurso

Para conocer Collect on Fanable más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial Collect on Fanable
Explorador de bloques

Categoría :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemNFT Marketplace

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Collect on Fanable

Última actualización de la página: 2026-08-12 05:44:34 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Collect on Fanable (COLLECT)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Collect on Fanable

COLLECT USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de COLLECT con apalancamiento. Explora el trading de futuros COLLECTUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Collect on Fanable (COLLECT) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Collect on Fanable en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
COLLECT/USDT
€0.0469646
€0.0469646€0.0469646
+1.01%
1.41M (USDT)

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