Precio de Bucky hoy

El precio actual de Bucky (BUCKY) hoy es $ 0.007381, con una variación del 19.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BUCKY a USD es $ 0.007381 por BUCKY.

Bucky actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BUCKY. Durante las últimas 24 horas, BUCKY cotiza entre $ 0.007312 (bajo) y $ 0.010143 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BUCKY experimentó un cambio de -0.45% en la última hora y de +28.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 53.56K.

Información del mercado de Bucky (BUCKY)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 53.56K$ 53.56K $ 53.56K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Bucky es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 53.56K. El suministro circulante de BUCKY es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.