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El precio actual de Brevis hoy es 0.06985 EUR. La capitalización de mercado de BREV es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BREV a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Brevis hoy es 0.06985 EUR. La capitalización de mercado de BREV es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BREV a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Brevis(BREV)

Precio en vivo de 1 BREV en EUR:

€0.0600624
€0.0600624€0.0600624
+0.47%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Brevis (BREV)
Última actualización de la página: 2026-08-12 05:15:51 (UTC+8)

Precio de Brevis hoy

El precio actual de Brevis (BREV) hoy es € 0.06985, con una variación del 0.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BREV a EUR es € 0.06985 por BREV.

Brevis actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BREV. Durante las últimas 24 horas, BREV cotiza entre € 0.06925 (bajo) y € 0.07124 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BREV experimentó un cambio de -0.13% en la última hora y de -1.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 55.31K.

Información del mercado de Brevis (BREV)

--
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€ 55.31K
€ 55.31K€ 55.31K

€ 69.85M
€ 69.85M€ 69.85M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

La capitalización de mercado actual de Brevis es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 55.31K. El suministro circulante de BREV es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 69.85M.

Historial de precios de Brevis EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.06925
€ 0.06925€ 0.06925
24H Mín
€ 0.07124
€ 0.07124€ 0.07124
24H Máx

€ 0.06925
€ 0.06925€ 0.06925

€ 0.07124
€ 0.07124€ 0.07124

--
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--
----

-0.13%

+0.47%

-1.04%

-1.04%

Historial de precios de Brevis (BREV) en EUR

Siga los cambios de precios de Brevis para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.000281+0.47%
30 Días€ -0.00716-9.30%
60 Días€ -0.01028-12.83%
90 Días€ -0.05205-42.70%
Cambio de precio de Brevis hoy

Hoy, BREV registró un cambio de € +0.000281 (+0.47%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Brevis en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.00716 (-9.30%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Brevis en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, BREV experimentó un cambio de € -0.01028 (-12.83%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Brevis en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.05205 (-42.70%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Brevis (BREV)?

Consulta la página Historial de precios de Brevis ahora.

Análisis de Brevis

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Brevis, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Brevis: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de BREV: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

BREV_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,07079, operando dentro de un rango extremadamente estrecho por encima del punto clave S1 situado en 0,07077. El precio permanece por debajo del centro del rango, que se ubica en 0,07156, mostrando una estructura de consolidación en niveles bajos. Todos los promedios móviles apuntan hacia la dirección alcista, lo que genera una divergencia con la señal de cruce negativo del MACD. Esta desalineación entre indicadores sugiere una posible desaceleración o incertidumbre en la tendencia a corto plazo. La distribución de la energía muestra una separación clara entre los indicadores rápidos y lentos. Tanto las medias móviles simples (MA) como las exponenciales (EMA) emiten señales de compra, lo que refleja un soporte efectivo en los costos de mediano y corto plazo. Por otro lado, el MACD continúa manteniendo su configuración de cruce negativo, mientras que el RSI se mantiene en una zona neutral; además, los valores de KDJ y StochRSI no presentan desviaciones extremas. La volatilidad tiende a reducirse debido al estrechamiento de las bandas de Bollinger, y tanto compradores como vendedores muestran una actividad limitada en torno al nivel actual, sin evidenciar un impulso claro para realizar rupturas unilaterales. El nivel clave más cercano es el punto S1 ubicado en 0,07077, que dista apenas 0,00002 del precio actual, convirtiéndose así en un punto de prueba inmediato. La primera resistencia superior se sitúa en el centro del rango, en 0,07156, a una distancia de 0,00077 respecto al precio actual. Entre los niveles de referencia a largo plazo destacan la resistencia R1 en 0,07216 y el soporte S2 en 0,07017. Si el precio logra romper por debajo de S1, enfrentará directamente la prueba de la línea de soporte S2; en cambio, si consigue mantenerse por encima del centro del rango, abrirá espacio para avanzar hacia la resistencia R1.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Brevis?

Varios factores clave influyen en los precios de Brevis (BREV):

1. El sentimiento del mercado y las tendencias generales del ecosistema cripto.
2. El volumen de operaciones y la liquidez en los exchanges.
3. Los avances tecnológicos y las actualizaciones del protocolo.
4. La tasa de adopción y el crecimiento de usuarios.
5. Los anuncios de alianzas e integraciones.
6. Las noticias regulatorias que afectan a los proyectos enfocados en la privacidad.
7. La competencia de plataformas similares basadas en pruebas de conocimiento cero.
8. La dinámica de la oferta de tokens y la tokenomics.
9. El compromiso de la comunidad y el impacto en las redes sociales.
10. Las condiciones económicas más amplias y el apetito por el riesgo.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Brevis hoy?

La gente quiere conocer el precio de Brevis (BREV) hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera, determinar los momentos óptimos para entrar o salir del mercado, evaluar las ganancias y pérdidas de inversión y mantenerse al tanto de la volatilidad del mercado con fines de gestión de riesgos.

Predicción de precios para Brevis

Predicción del precio de Brevis (BREV) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de BREV en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Brevis (BREV) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Brevis podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Brevis en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de BREV para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Brevis.

Cómo comprar e invertir Brevis en España

¿Listo para empezar con Brevis? Comprar BREV es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Brevis. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Brevis (BREV).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Brevis instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Brevis (BREV)

¿Qué puedes hacer con Brevis?

Poseer Brevis te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Brevis (BREV) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Brevis (BREV)

Brevis es una plataforma inteligente de computación verificable que proporciona la infraestructura fundamental para una computación escalable y sin confianza a través de sistemas de blockchain, datos e inteligencia artificial. Su misión es construir la Capa de Computación Infinita: una red de computación abierta y descentralizada donde cualquier programa o consulta de datos que sea imposible de ejecutarse en cadena puede ejecutarse fuera de la cadena y verificarse en cadena mediante pruebas de conocimiento cero (ZK), con costos y latencia millones de veces menores.

Brevis Recurso

Para conocer Brevis más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial Brevis
Explorador de bloques

Categoría :

Base EcosystemBase NativeBinance HODLer Airdrops

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Brevis

Última actualización de la página: 2026-08-12 05:15:51 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Brevis (BREV)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Brevis

BREV USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de BREV con apalancamiento. Explora el trading de futuros BREVUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Brevis (BREV) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Brevis en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
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€0.060071€0.060071
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€0.1066744€0.1066744

-29.03%

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TOFU Story

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€0.000400416€0.000400416

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TradingRazor

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RAZOR

€0.0052546
€0.0052546€0.0052546

+35.77%

ZKcandy

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€2.543536
€2.543536€2.543536

+22.21%

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€0.01032
€0.01032€0.01032

+14.28%

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€0.009632€0.009632

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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