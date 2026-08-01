Precio de Brevis hoy

El precio actual de Brevis (BREV) hoy es € 0.06985, con una variación del 0.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BREV a EUR es € 0.06985 por BREV.

Brevis actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BREV. Durante las últimas 24 horas, BREV cotiza entre € 0.06925 (bajo) y € 0.07124 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BREV experimentó un cambio de -0.13% en la última hora y de -1.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 55.31K.

Información del mercado de Brevis (BREV)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 55.31K€ 55.31K € 55.31K Cap. de mercado totalmente diluida € 69.85M€ 69.85M € 69.85M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Brevis es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 55.31K. El suministro circulante de BREV es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 69.85M.