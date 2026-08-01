Precio de Brevis(BREV)
El precio actual de Brevis (BREV) hoy es € 0.06985, con una variación del 0.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BREV a EUR es € 0.06985 por BREV.
Brevis actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BREV. Durante las últimas 24 horas, BREV cotiza entre € 0.06925 (bajo) y € 0.07124 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, BREV experimentó un cambio de -0.13% en la última hora y de -1.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 55.31K.
ETH
La capitalización de mercado actual de Brevis es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 55.31K. El suministro circulante de BREV es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 69.85M.
-0.13%
+0.47%
-1.04%
-1.04%
Siga los cambios de precios de Brevis para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.000281
|+0.47%
|30 Días
|€ -0.00716
|-9.30%
|60 Días
|€ -0.01028
|-12.83%
|90 Días
|€ -0.05205
|-42.70%
Hoy, BREV registró un cambio de € +0.000281 (+0.47%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.00716 (-9.30%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, BREV experimentó un cambio de € -0.01028 (-12.83%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.05205 (-42.70%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Brevis, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de BREV: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S1 ≤ Precio < Pivote
|Entre S1‑Pivote
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.
BREV_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,07079, operando dentro de un rango extremadamente estrecho por encima del punto clave S1 situado en 0,07077. El precio permanece por debajo del centro del rango, que se ubica en 0,07156, mostrando una estructura de consolidación en niveles bajos. Todos los promedios móviles apuntan hacia la dirección alcista, lo que genera una divergencia con la señal de cruce negativo del MACD. Esta desalineación entre indicadores sugiere una posible desaceleración o incertidumbre en la tendencia a corto plazo. La distribución de la energía muestra una separación clara entre los indicadores rápidos y lentos. Tanto las medias móviles simples (MA) como las exponenciales (EMA) emiten señales de compra, lo que refleja un soporte efectivo en los costos de mediano y corto plazo. Por otro lado, el MACD continúa manteniendo su configuración de cruce negativo, mientras que el RSI se mantiene en una zona neutral; además, los valores de KDJ y StochRSI no presentan desviaciones extremas. La volatilidad tiende a reducirse debido al estrechamiento de las bandas de Bollinger, y tanto compradores como vendedores muestran una actividad limitada en torno al nivel actual, sin evidenciar un impulso claro para realizar rupturas unilaterales. El nivel clave más cercano es el punto S1 ubicado en 0,07077, que dista apenas 0,00002 del precio actual, convirtiéndose así en un punto de prueba inmediato. La primera resistencia superior se sitúa en el centro del rango, en 0,07156, a una distancia de 0,00077 respecto al precio actual. Entre los niveles de referencia a largo plazo destacan la resistencia R1 en 0,07216 y el soporte S2 en 0,07017. Si el precio logra romper por debajo de S1, enfrentará directamente la prueba de la línea de soporte S2; en cambio, si consigue mantenerse por encima del centro del rango, abrirá espacio para avanzar hacia la resistencia R1.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Brevis podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Brevis es una plataforma inteligente de computación verificable que proporciona la infraestructura fundamental para una computación escalable y sin confianza a través de sistemas de blockchain, datos e inteligencia artificial. Su misión es construir la Capa de Computación Infinita: una red de computación abierta y descentralizada donde cualquier programa o consulta de datos que sea imposible de ejecutarse en cadena puede ejecutarse fuera de la cadena y verificarse en cadena mediante pruebas de conocimiento cero (ZK), con costos y latencia millones de veces menores.
Para conocer Brevis más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
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Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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