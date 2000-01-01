Esta categoría incluye las criptomonedas distribuidas a través del programa Binance HODLer Airdrop. Estos airdrops recompensan específicamente a los usuarios que mantienen BNB u otros activos designados en sus billeteras de intercambio durante periodos específicos. El seguimiento de este índice permite a los operadores analizar el rendimiento en el mercado secundario de los tokens distribuidos masivamente a inversores minoristas.
La inclusión de activos digitales en el sector Airdrops para HODLers de Binance, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.