Esta categoría incluye las criptomonedas distribuidas a través del programa Binance HODLer Airdrop. Estos airdrops recompensan específicamente a los usuarios que mantienen BNB u otros activos designados en sus billeteras de intercambio durante periodos específicos. El seguimiento de este índice permite a los operadores analizar el rendimiento en el mercado secundario de los tokens distribuidos masivamente a inversores minoristas.

Los operadores analizan el sector de Binance HODLer Airdrops para identificar tokens recién listados que pueden haber sido sobrevendidos por los receptores de los airdrops, lo que podría ofrecer puntos de entrada infravalorados una vez que disminuya la presión de venta inicial.

El precio inicial de mercado de los tokens de Binance HODLer Airdrops está fuertemente influenciado por la presión de venta inmediata de los inversores minoristas que recibieron el airdrop, contrarrestada por la enorme visibilidad del token en el exchange de Binance.

Mientras que Binance Launchpool requiere que los usuarios hagan staking de tokens de forma activa para obtener recompensas, Binance HODLer Airdrops distribuyen automáticamente nuevos tokens a los usuarios elegibles en función de instantáneas históricas de los saldos de las billeteras de los usuarios.

La categoría Binance HODLer Airdrops realiza un seguimiento del rendimiento de los tokens digitales que se distribuyen gratuitamente a los usuarios que poseen activos específicos, normalmente BNB, en sus monederos de Binance durante un periodo determinado.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Airdrops para HODLers de Binance, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.