Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Binance HODLer Airdrop por capitalización de mercado

Esta categoría incluye las criptomonedas distribuidas a través del programa Binance HODLer Airdrop. Estos airdrops recompensan específicamente a los usuarios que mantienen BNB u otros activos designados en sus billeteras de intercambio durante periodos específicos. El seguimiento de este índice permite a los operadores analizar el rendimiento en el mercado secundario de los tokens distribuidos masivamente a inversores minoristas.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.00642
+0.16%
-0.73%
+1.67%
$ 402.24M
$ 28.62M
2
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06528
0.00%
-0.14%
+2.90%
$ 187.59M
$ 906.42K
3
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.6294
+0.05%
-6.67%
-30.77%
$ 151.06M
$ 197.54K
4
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.0771
+0.09%
-3.63%
+4.75%
$ 138.98M
$ 2.88M
5
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.36842
-0.97%
-0.39%
+3.09%
$ 121.91M
$ 322.57K
6
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.01236
+1.22%
+2.20%
+6.68%
$ 70.73M
$ 14.38M
7
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2064
-0.29%
-8.05%
-13.01%
$ 59.25M
$ 272.00K
8
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01308
+0.92%
0.00%
+22.44%
$ 48.76M
$ 6.95M
9
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.009529
-0.01%
+2.22%
+1.05%
$ 43.97M
$ 5.80M
10
BERA
BERA
BERA
$ 0.1502
+1.27%
+1.27%
-4.95%
$ 41.99M
$ 463.63K
11
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1996
+0.55%
-7.02%
+24.11%
$ 41.39M
$ 661.28K
12
Spark
Spark
SPK
$ 0.01428
+0.49%
+0.21%
-7.20%
$ 40.06M
$ 4.28M
13
0G
0G
0G
$ 0.1568
-1.36%
-3.52%
+11.74%
$ 33.91M
$ 472.14K
14
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.09267
-0.18%
+0.97%
+10.66%
$ 30.03M
$ 705.29K
15
SaharaAI
SaharaAI
SAHARA
$ 0.007987
-0.27%
-1.48%
-3.46%
$ 27.23M
$ 6.89M
16
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.05904
-0.14%
-1.43%
-2.23%
$ 27.00M
$ 978.35K
17
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.09386
-0.01%
-4.41%
-25.98%
$ 26.84M
$ 1.19M
18
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006345
-0.03%
-3.00%
-15.59%
$ 25.38M
$ 9.47M
19
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06384
+1.58%
+0.30%
+9.89%
$ 21.79M
$ 925.31K
20
Somnia
Somnia
SOMI
$ 0.08926
+0.03%
-0.63%
-2.40%
$ 21.60M
$ 658.43K
21
Sign
Sign
SIGN
$ 0.006669
-0.19%
-2.21%
+2.47%
$ 15.36M
$ 8.64M
22
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.735
-0.13%
+0.75%
+5.92%
$ 15.00M
$ 16.45K
23
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002454
-0.24%
-1.20%
-0.61%
$ 13.64M
$ 20.39M
24
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02422
+0.62%
-2.28%
+1.75%
$ 13.19M
$ 3.40M
25
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001684
-0.59%
-0.53%
+16.88%
$ 12.73M
$ 48.52B
26
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.0175
-1.30%
-12.79%
+38.90%
$ 11.82M
$ 9.32M
27
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0.03833
+0.26%
-0.85%
+2.26%
$ 11.65M
$ 1.56M
28
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.05099
-0.41%
-7.29%
+13.52%
$ 9.87M
$ 1.70M
29
ERA
ERA
ERA
$ 0.06521
+0.02%
-4.89%
-1.84%
$ 9.59M
$ 939.13K
30
Newton Protocol
Newton Protocol
NEWT
$ 0.03945
+0.49%
+0.51%
-1.75%
$ 9.50M
$ 1.41M
31
Stakestone
Stakestone
STO
$ 0.03938
-0.33%
-1.11%
+4.62%
$ 8.84M
$ 1.50M
32
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.003885
+0.38%
+0.86%
+2.61%
$ 7.94M
$ 15.52M
33
THENA
THENA
THE
$ 0.05922
-0.03%
-5.59%
+11.44%
$ 7.88M
$ 1.20M
34
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.01934
-0.05%
-0.66%
+5.48%
$ 7.64M
$ 3.58M
35
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002352
+0.30%
-2.44%
+4.48%
$ 7.18M
$ 29.76M
36
Resolv
Resolv
RESOLV
$ 0.01654
+0.24%
-3.27%
-6.22%
$ 6.74M
$ 3.76M
37
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.005035
-0.08%
+0.58%
+0.18%
$ 4.91M
$ 14.80M
38
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02463
-1.52%
+0.12%
+6.12%
$ 4.83M
$ 4.06M
39
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.02244
-0.31%
-0.79%
-8.98%
--
$ 3.19M
40
Brevis
Brevis
BREV
$ 0.07058
-0.28%
+0.61%
-2.13%
--
$ 784.14K
41
Holoworld AI
Holoworld AI
HOLO
$ 0.08763
-1.17%
+23.40%
+25.60%
--
$ 8.57M
42
Treehouse
Treehouse
TREE
$ 0.03529
-0.40%
-2.47%
+0.34%
--
$ 1.62M
43
OpenLedger
OpenLedger
OPEN
$ 0.2129
0.00%
+11.47%
-0.07%
--
$ 321.73K
44
Lombard
Lombard
BARD
$ 0.1098
+0.18%
-0.36%
-4.26%
--
$ 565.89K
45
Chainbase
Chainbase
C
$ 0.06646
-0.30%
+1.16%
+19.66%
--
$ 912.26K

Preguntas frecuentes

¿Qué es la categoría de criptomonedas Binance HODLer Airdrops?
La categoría Binance HODLer Airdrops realiza un seguimiento del rendimiento de los tokens digitales que se distribuyen gratuitamente a los usuarios que poseen activos específicos, normalmente BNB, en sus monederos de Binance durante un periodo determinado.
¿En qué se diferencian los proyectos de Binance HODLer Airdrops de los de Binance Launchpool?
Mientras que Binance Launchpool requiere que los usuarios hagan staking de tokens de forma activa para obtener recompensas, Binance HODLer Airdrops distribuyen automáticamente nuevos tokens a los usuarios elegibles en función de instantáneas históricas de los saldos de las billeteras de los usuarios.
¿Qué factores influyen en el precio inicial de mercado de los tokens de Binance HODLer Airdrops?
El precio inicial de mercado de los tokens de Binance HODLer Airdrops está fuertemente influenciado por la presión de venta inmediata de los inversores minoristas que recibieron el airdrop, contrarrestada por la enorme visibilidad del token en el exchange de Binance.
¿Cómo pueden los traders sacar provecho del sector de Binance HODLer Airdrops?
Los operadores analizan el sector de Binance HODLer Airdrops para identificar tokens recién listados que pueden haber sido sobrevendidos por los receptores de los airdrops, lo que podría ofrecer puntos de entrada infravalorados una vez que disminuya la presión de venta inicial.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Airdrops para HODLers de Binance, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.