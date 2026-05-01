Predicción del precio de Billions (BILL) para 2026-2050

Consigue predicciones del precio de Billions para 2027, 2028, 2029, 2030 y más allá. Predice cuánto podría crecer BILL en los próximos cinco años o más, con pronósticos instantáneos basados en las tendencias y el sentimiento del mercado.

Comprar BILL

Ingresa un número entre –100 y 1,000 para predecir el precio de Billions % Calcular *Aviso legal: Todas las predicciones de precios se basan en contribuciones de usuarios. $0.14972 $0.14972 $0.14972 USD Actual Predicción Precio actual BILL en 2027 BILL en 2028 BILL en 2029 BILL en 2030 $0.14972 $0.15720599999999998 $0.1650663 $0.173319615 $0.18198559575000003

Predicción de precio a corto plazo de Billions para hoy, mañana, esta semana y los próximos 30 días. Con base en los datos de pronóstico actuales, el modelo proyecta una trayectoria del precio a corto plazo para los próximos 30 días. La tabla mostrada a continuación describe los niveles de precio esperados para hoy, mañana, esta semana y un horizonte de 30 días. Fecha Predicción de precios Crecimiento May 19, 2026(Hoy) $ 0.14972 0.00%

May 20, 2026(Mañana) $ 0.149740 0.01%

May 26, 2026(Esta Semana) $ 0.149863 0.10%

June 18, 2026(30 Días) $ 0.150335 0.41% Predicción de precio de Billions (BILL) para hoy. El precio previsto para BILL para el May 19, 2026(Hoy) es de $0.14972. Esta estimación se basa en los pronósticos actuales y proporciona una visión rápida de dónde podrían cotizar los precios durante las próximas 24 horas.Obtén más información sobre el precio de BILL en vivo hoy. Predicción del precio de Billions (BILL) para mañana. Para May 20, 2026(Mañana), el precio proyectado para BILL es de $0.149740, utilizando una tasa de crecimiento anual del 5%. Esta visión ayuda a enmarcar la línea de base del día siguiente bajo el mismo conjunto de supuestos. Predicción de precio de Billions (BILL) para esta semana. Para May 26, 2026(Esta Semana), el precio proyectado para BILL es de $0.149863, según la misma tasa de crecimiento anual del 5%. Este punto de control semanal resume la dirección esperada para los próximos días bajo un escenario de crecimiento constante. Predicción de precio de Billions (BILL) en 30 días. Mirando 30 días hacia adelante hasta June 18, 2026(30 Días), el precio proyectado para BILL es de $0.150335Esta estimación aplica la misma tasa de crecimiento anual ingresada del 5% para aproximar a dónde podría llegar el precio después de un mes.

Predicción del precio de Billions a largo plazo: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050 Basado en módulos de pronóstico de precios a largo plazo, Billions podría valer $0.14972 en 2026; $0.157205, en 2027; $0.165088, en 2028; $0.173342, en 2029; $0.182009, en 2030, $0.296593 en 2040; y $0.483249 en 2050. Desplázate hacia abajo para ver la tabla completa de objetivos de precios anuales y ROI proyectados para Billions. 2026 2027 2028 2029 2030 2040 2050 Mes Precio mín. Precio medio Precio máx. ROI May 2026 $ 0.134748 $ 0.14972 $ 0.164692 10.00%

Jun 2026 $ 0.135289 $ 0.150321 $ 0.165353 10.44%

Jul 2026 $ 0.135851 $ 0.150945 $ 0.166040 10.90%

Aug 2026 $ 0.136415 $ 0.151572 $ 0.166729 11.36%

Sep 2026 $ 0.136963 $ 0.152181 $ 0.167399 11.81%

Oct 2026 $ 0.137532 $ 0.152813 $ 0.168094 12.27%

Nov 2026 $ 0.138084 $ 0.153427 $ 0.168770 12.72%

Dec 2026 $ 0.138658 $ 0.154064 $ 0.169471 13.19%

Análisis de precios de Billions (BILL) basado en indicadores clave del mercado

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Billions en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1D 1h 4h 1S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 6 Comprar 14 Medias móviles : Comprar Vender 3 Mantener 0 Comprar 11 Indicadores técnicos : Mantener Vender 3 Mantener 6 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.19515 0.17946 R2 0.17946 0.16814 R1 0.16553 0.16115 PP 0.14984 0.14984 S1 0.13591 0.13852 S2 0.12022 0.13153 S3 0.10629 0.12022 Medias móviles Billions actualmente cotiza a $0.14972 , con las medias móviles de corto plazo MA50 en 0 y EMA50 en 0. Esto sugiere una tendencia alcista, mientras el precio se mantenga arriba de estos niveles. Las medias móviles de largo plazo, MA200 en 0 y EMA200 en 0, marcan una dirección de mercado a más largo plazo. Si el precio vuelve a pasar por la zona MA200/EMA200, se considera soporte cuando $0.14972 está por encima de 0 y 0; resistencia, cuando $0.14972 está por debajo de ambas; y neutral, cuando el precio se encuentra entre ellas. Resumen: Las medias móviles actuales sugieren una tendencia de mercado Comprar. RSI El RSI(14) es de 70.0703; y el impulso, de de fortalecimiento. Un RSI superior a 60 suele indicar una mayor tendencia alcista, un RSI inferior a 40 indica un impulso más débil, y los valores entre 40 y 60 suelen reflejar un entorno de rango. Si el RSI se mantiene en su banda actual, es probable que la tendencia diaria persista. Resumen: El RSI indica una tendencia de mercado Vender basada en el impulso actual. Bandas de Bollinger Las señales BOLL(20,2) están actualmente Mantener y Mantener en el intervalo de 1 día. Resumen: Las bandas de Bollinger indican un sesgo Mantener. KDJ El indicador KDJ(9,3,3) muestra una K en 51.8442, una D en 59.33194, y una J en 36.86871, lo que indica que el impulso es bajista. Cuando el diferencial K-D es positivo (K > D), indica compra; cuando es negativo (K < D), indica venta; cuando está cerca de cero, es neutral. Resumen: El KDJ indica una tendencia de mercado Vender basada en el impulso y el diferencial entre las líneas K y D. StochRSI El StochRSI muestra una K en 0 y una D en 0, lo que indica que el impulso es Mantener. Si el StochRSI permanece en este rango, es probable que la acción del precio se mantenga en la tendencia actual. Resumen: El StochRSI sugiere una tendencia de mercado Mantener, lo cual indica si el impulso continuará o se desvanecerá. Puntos pivote Los puntos pivote clásicos muestran un PP en 0.14984, un R1 en 0.16553, y un S1 en 0.13591, lo que indica niveles clave de soporte y resistencia. Los puntos pivote de Fibonacci sitúan el PP en 0.14984, con un R2 en 0.16814 y un S2 en 0.13153. Una ruptura más allá de estos niveles desplazaría el foco hacia el siguiente rango de mercado. Resumen: Los puntos pivote sugieren una tendencia de mercado Vender.

Factores clave de las previsiones del precio de Billions

Los factores que pueden afectar las predicciones del precio de Billions generalmente combinan el sentimiento macroeconómico con impulsores específicos de la moneda. Billions puede moverse con flujos más amplios por una coyuntura de riesgo activado/desactivado en las criptomonedas, pero las previsiones también dependen de la profundidad de la liquidez, el apoyo de los creadores de mercado y los flujos de grandes holders. La tokenómica (adquisición de derechos, calendarios de desbloqueo, emisiones), las cotizaciones, el crecimiento del ecosistema, la entrega de productos, las asociaciones y las novedades en materia de seguridad o regulatoria pueden cambiar sustancialmente las expectativas e impulsar una revisión de precios más drástica frente a los activos de gran capitalización.

¿Cuánto valdrán tus Billions en 1 años?

Utiliza nuestra herramienta para predecir el valor futuro de tu inversión en Billions (BILL) en los próximos 1 años. Al ingresar el monto de tu inversión y la tasa de crecimiento anual esperada, puedes calcular fácilmente retorno proyectado de tu inversión.

Monto de la inversión $ 100 $ 1,000 $ 5,000 Año objetivo 2027 Tasa de crecimiento anual % Ganancia proyectada para 2027 $ 50.00 ROI estimado 5.00% Comprar BILL

Cómo funciona la proyección del precio de Billions (BILL) Esta herramienta muestra una trayectoria de precios hipotética para Billions según la tasa de crecimiento ingresada. Se actualiza al instante en función del precio más reciente. 1. Simulación de rendimiento a corto plazo Ingresa tu cambio esperado en el rendimiento a corto plazo, de 5% (positivo o negativo). Esto te permite simular la volatilidad del mercado y evaluar rápidamente las ganancias o las pérdidas para Billions bajo diferentes condiciones. 2. Proyección de crecimiento a largo plazo Para la planificación a largo plazo, el sistema aplica una tasa de crecimiento anualizada predeterminada del 5 %. Esto te ayuda a evaluar el potencial de mantener Billions en escenarios de crecimiento constante del mercado. 3. Cálculo del retorno de la inversión Simplemente ingresa el monto de tu inversión y la tasa de crecimiento anualizada esperada. La calculadora cuantifica al instante tus objetivos de inversión, proyectando el valor futuro de tus holdings de BILL. 4. Valor estimado y ROI Con base en tus aportes, visualiza instantáneamente el valor total proyectado de los activos y el retorno de la inversión (ROI) en diferentes periodos de tiempo, lo que te brinda un respaldo basado en datos para tu estrategia de holding. Importante: Esta es una calculadora de escenarios, no una predicción garantizada y no debe considerarse asesoramiento financiero.

Preguntas frecuentes (FAQ): ¿Cuánto valdrá Billions en 2026? Basado en la tasa del 5% que ingresaste, esta calculadora proyecta que Billions valdrá 0.14972 USD en 2026. Esta es una proyección de escenario que se actualiza instantáneamente al cambiar el porcentaje ingresado. No es un pronóstico de mercado garantizado. ¿Cuánto valdrá $1 de Billions en 2030? Con la tasa del 5% que ingresaste, se proyecta que 1 USD de Billions a precio de hoy valdrá 1.22 USD para 2030. Esto se calcula aplicando la tasa seleccionada al precio actual a lo largo del tiempo, por lo que cambiar el porcentaje ingresado también cambiará el resultado para 1 USD . ¿Cuánto valdrá 1 Billions en 2026? Usando la tasa del 5% que ingresaste, el precio proyectado de 1 Billions para 2026 es de 0.14972 USD . Este número depende completamente de la tasa de entrada, por lo que se ajustará cada vez que cambies la suposición. ¿Cuál será el valor de Billions en 2040? Para 2040, el resultado es una proyección a largo plazo basada en la tasa del 5% que elegiste. Con ese supuesto, se proyecta que Billions llegue a 0.296435 USD en 2040. Debido a que esto abarca muchos años, pequeños cambios en el porcentaje de entrada pueden generar resultados muy diferentes; considéralo como un escenario hipotético, no como una certeza. Predicción de precio de Billions para hoy La cifra de hoy en esta página es el precio de referencia actual ( 0.14972 USD ) más una ruta de proyección basada en la tasa del 5% ingresada. Si cambias el porcentaje, la curva proyectada se actualiza inmediatamente, mientras que el precio en vivo permanece como una instantánea del mercado. Predicción del precio de Billions para mañana El número de mañana se calcula proyectando tu suposición del 5% sobre una ventana de tiempo más corta a partir del precio actual ( 0.14972 USD ). El valor proyectado que se muestra ( 0.149740 USD ) cambiará si ajustas el porcentaje, porque es un escenario basado en la tasa seleccionada, no una conclusión inmutable sobre el mercado. Predicción del precio de Billions para las próximas 24 horas La estimación para las próximas 24 horas es una proyección basada en la tasa del 5% que ingresaste y el precio actual ( 0.14972 USD ). Se actualiza dinámicamente cuando cambias el porcentaje y debe leerse como un escenario direccional, ya que los movimientos intradiarios reales pueden ser impulsados por la volatilidad y las noticias. Predicción del precio de Billions para los próximos días Para los próximos días, la proyección prospectiva continúa aplicando tu suposición del 5% partiendo de 0.14972 USD . Los resultados (como 0.149863 USD ) están destinados a mostrar cómo se desarrolla la tasa elegida a lo largo del tiempo y se actualizarán instantáneamente si cambias el porcentaje. Predicción del precio de Billions para 2030 El valor en 2030 mostrado es el resultado de aplicar tu suposición del 5% para un periodo de aproximadamente 4 años a partir de hoy. Con esa información, la calculadora proyecta un precio de 0.181985 USD en 2030. Modificar el porcentaje cambia el valor en 2030 inmediatamente. ¿Billions va a subir o a bajar? A corto plazo, Billions suele seguir una combinación de sentimiento de mercado, volatilidad y liquidez. Si el impulso se mantiene positivo, el precio puede tender al alza; si la volatilidad se dispara o regresa la aversión al riesgo, el precio puede retroceder. ¿Cuál es la predicción del precio de Billions para los próximos 30 días? Usando tu suposición del 5% , esta calculadora proyecta un precio de Billions alrededor de 0.150335 USD durante los próximos 30 días (un cambio aproximado del {{predictionChangePct}} frente al precio actual de 0.14972 USD . La cifra de 30 días se actualiza dinámicamente cuando cambia el porcentaje o el precio de mercado: trátala como un escenario hipotético en lugar de un resultado garantizado, especialmente durante periodos de alta volatilidad. ¿Es Billions una buena compra en 2026? 5% , la calculadora proyecta un precio de Billions de alrededor de 0.14972 USD en 2026. Dicho esto, una proyección por sí sola no debería ser la clave para tomar decisiones. Una visión más equilibrada consiste en combinar: Señales técnicas: Fortaleza de la tendencia, volatilidad y riesgo de caída de la acción histórica del precio. Fundamentos: Actividad del ecosistema (usuarios, transacciones, tarifas), impulso de los desarrolladores y factores de demanda reales. Condiciones del mercado: Ciclos de liquidez y el sentimiento cripto en un sentido más amplio. Que Billions sea una “buena compra” en 2026 depende de tus suposiciones y tu tolerancia al riesgo. Usando tu escenario de, la calculadora proyecta un precio de Billions de alrededor deen 2026. Dicho esto, una proyección por sí sola no debería ser la clave para tomar decisiones. Una visión más equilibrada consiste en combinar: Si estás considerando ingresar con miras a 2026, considera el pronóstico como un escenario hipotético, no como una garantía, y calcula tu riesgo en consecuencia. Regístrate Ahora

Billions Noticias Destacadas

Los rendimientos de los T-bill y T-bond podrían subir ante las perspectivas de aumento de tasas

Las luchas internas del GOP se intensifican mientras los caprichos de Trump llevan a los republicanos al límite: informe

¿Puede el Congreso aprobar legislación cripto antes de las elecciones de noviembre? Se acerca la fecha límite

Opera Billions (BILL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Billions en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BILL / USDC $0.15054 $0.15054 $0.15054 0.00% 0.00% (USDT) Trade BILL / USDT $0.1495 $0.1495 $0.1495 0.00% 0.00% (USDT) Trade