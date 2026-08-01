Precio de Arciel hoy

El precio actual de Arciel (ARCIEL) hoy es € 0.000207, con una variación del 42.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ARCIEL a EUR es € 0.000207 por ARCIEL.

Arciel actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ARCIEL. Durante las últimas 24 horas, ARCIEL cotiza entre € 0.000125 (bajo) y € 0.001704 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ARCIEL experimentó un cambio de -10.00% en la última hora y de -97.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 6.77K.

Información del mercado de Arciel (ARCIEL)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 6.77K€ 6.77K € 6.77K Cap. de mercado totalmente diluida € 434.70B€ 434.70B € 434.70B Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 Blockchain pública MATIC

La capitalización de mercado actual de Arciel es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 6.77K. El suministro circulante de ARCIEL es de --, con un suministro total de 2100000000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 434.70B.