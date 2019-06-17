Análisis técnico de Algorand (ALGO) de hoy La página de análisis de Algorand proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ALGO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Algorand a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Algorand (ALGO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.08139 -- -10.55% -3.43% -31.01%

Indicadores técnicos de Algorand

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Algorand en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 9 Mantener 2 Comprar 15 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 0 Comprar 12 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 2 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.08142 0.08141 R2 0.08141 0.08138 R1 0.08136 0.08137 PP 0.08134 0.08134 S1 0.0813 0.08132 S2 0.08128 0.08131 S3 0.08124 0.08128

Señales del mercado de Algorand Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.25M $2.33 M $2.58 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.58M Compras activas en 3 días $4.29 M Ventas activas en 3 días $3.70 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.93M Compras activas en 7 días $7.74 M Ventas activas en 7 días $6.81 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Algorand Ingresos netos Precio de ALGOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.15 M 0.08 2026-08-11 -$0.42 M 0.08 2026-08-10 -$2.23 M 0.08 2026-08-09 $0.06 M 0.09 2026-08-08 -$0.28 M 0.09 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Algorand (ALGO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Algorand en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ALGO / USDT $0.08137 $0.08137 $0.08137 +1.35% 2.53M (USDT) Trade ALGO / USDC $0.08117 $0.08117 $0.08117 +0.89% 331.02K (USDT) Trade