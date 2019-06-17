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Análisis técnico de Algorand (ALGO) de hoy

Análisis técnico de Algorand (ALGO) de hoy

La página de análisis de Algorand proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ALGO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Algorand a continuación.

Cambio de precio de Algorand (ALGO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.08139---10.55%-3.43%-31.01%
Obtén más información sobre el precio de Algorand

Indicadores técnicos de Algorand

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Algorand en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 9
Mantener 2
Comprar 15
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 0Comprar 12
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 2Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.08142
0.08141
R2
0.08141
0.08138
R1
0.08136
0.08137
PP
0.08134
0.08134
S1
0.0813
0.08132
S2
0.08128
0.08131
S3
0.08124
0.08128

Señales del mercado de Algorand

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.25M
$2.33 M
$2.58 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.58M
Compras activas en 3 días
$4.29 M
Ventas activas en 3 días
$3.70 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.93M
Compras activas en 7 días
$7.74 M
Ventas activas en 7 días
$6.81 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Algorand

Ingresos netosPrecio de ALGOUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.15 M0.08
2026-08-11-$0.42 M0.08
2026-08-10-$2.23 M0.08
2026-08-09$0.06 M0.09
2026-08-08-$0.28 M0.09

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ALGO/USDT
$0.08137
$0.08137$0.08137
+1.35%
2.53M (USDT)
ALGO/USDC
$0.08117
$0.08117$0.08117
+0.89%
331.02K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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