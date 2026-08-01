Precio de 4663 hoy

El precio actual de 4663 (4663) hoy es $ 0, con una variación del 0.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 4663 a USD es $ 0 por 4663.

4663 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 183,673, con un suministro circulante de 1.00B 4663. Durante las últimas 24 horas, 4663 cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00789165, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, 4663 experimentó un cambio de -2.09% en la última hora y de +57.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.77K.

Información del mercado de 4663 (4663)

Cap de mercado $ 183.67K$ 183.67K $ 183.67K Volumen (24H) $ 7.77K$ 7.77K $ 7.77K Cap. de mercado totalmente diluida $ 183.67K$ 183.67K $ 183.67K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de 4663 es de $ 183.67K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 7.77K. El suministro circulante de 4663 es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 183.67K.