Precio de 01 hoy

El precio actual de 01 (01) hoy es $ 0, con una variación del 0.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 01 a USD es $ 0 por 01.

01 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 48,285, con un suministro circulante de 450.00M 01. Durante las últimas 24 horas, 01 cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, 01 experimentó un cambio de +0.22% en la última hora y de +3.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 25.00.

Información del mercado de 01 (01)

Cap de mercado $ 48.29K$ 48.29K $ 48.29K Volumen (24H) $ 25.00$ 25.00 $ 25.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 107.30K$ 107.30K $ 107.30K Suministro de Circulación 450.00M 450.00M 450.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de 01 es de $ 48.29K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 25.00. El suministro circulante de 01 es de 450.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 107.30K.