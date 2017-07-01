Tron (TRX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Tron (TRX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Tron (TRX) "ΤΡΟΝ: Αποκεντρώστε το Διαδίκτυο Η TRON αφιερώνεται στη δημιουργία της υποδομής για ένα πραγματικά αποκεντρωμένο Διαδίκτυο. Το Πρωτόκολλο TRON, ένα από τα μεγαλύτερα λειτουργικά συστήματα σε βάση blockchain στον κόσμο, παρέχει επεκτασιμότητα, υψηλή διαθεσιμότητα και υποστήριξη υψηλής ρυθμαπόρησης υπολογισμού (HTC), που λειτουργεί ως βάση για όλες τις αποκεντρωμένες εφαρμογές στο οικοσύστημα της TRON. Παρέχει επίσης καλύτερη συμβατότητα με τις έξυπνες συμβάσεις του Ethereum μέσω μιας καινοτόμου, επεκτάσιμης πλατφόρμας έξυπνων συμβάσεων. Από τις 24 Ιουλίου 2018, η TRON απέκτησε την BitTorrent Inc., μια εταιρεία τεχνολογίας Διαδικτύου με έδρα το Σαν Φρανσίσκο. Σχεδιάζει κατανεμημένες τεχνολογίες που κλιμακώνονται αποτελεσματικά, διατηρούν τη νοημοσύνη στο άκρο και κρατούν τους δημιουργούς και τους καταναλωτές υπό έλεγχο του περιεχομένου και των δεδομένων τους. Κάθε μήνα περισσότερα από 170 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί από την BitTorrent Inc. Τα πρωτόκολλά της μετακινούν έως και το 40% της παγκόσμιας κυκλοφορίας Internet καθημερινά. Σήμερα η TRON είναι ένα από τα μεγαλύτερα λειτουργικά συστήματα σε βάση blockchain στον κόσμο με πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστες." Επίσημη ιστοσελίδα: https://trondao.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://developers.tron.network/docs Block Explorer: https://tronscan.org/#/token/0/transfers Αγοράστε TRX τώρα!

Tron (TRX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Tron (TRX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.

Σε βάθος δομή Token Tron (TRX) Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token TRX. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση. TRON (TRX) is the native token of the TRON blockchain, which operates as an EVM-compatible Layer-1 network using a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism. Below is a comprehensive breakdown of TRON's token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Initial Issuance : TRX was initially issued as an ERC-20 token on Ethereum and later migrated to the TRON mainnet.

: TRX was initially issued as an ERC-20 token on Ethereum and later migrated to the TRON mainnet. Deflationary Shift : On April 6, 2021, TRON transitioned from an inflationary to a deflationary model following the implementation of TRON Improvement Proposal 51. This was further refined by subsequent proposals, introducing dynamic energy pricing and transaction fee adjustments.

: On April 6, 2021, TRON transitioned from an inflationary to a deflationary model following the implementation of TRON Improvement Proposal 51. This was further refined by subsequent proposals, introducing dynamic energy pricing and transaction fee adjustments. No Ongoing Emissions: After the mainnet launch and initial allocations, there are no scheduled ongoing emissions; the supply is now deflationary due to token burns. Allocation Mechanism The initial TRX token supply was distributed as follows: Allocation Recipient Percentage of Total Unlock Mechanism Unlock Date Amount Unlocked (TRX) Notes ICO Investors 40% Cliff 2017-09-13 34,486,822,448 Public ICO Tron Foundation 34.3% Cliff 2017-09-13 29,572,450,249 Incentives and rewards Private Sales 15.75% Cliff 2017-09-13 13,536,077,811 Private investors Peiwo Huanle Co. 10% Cliff 2017-09-13 8,621,705,612 Team/Advisors All allocations were unlocked at the Token Generation Event (TGE) on September 13, 2017.

No vesting or gradual unlocks: All major allocations were distributed instantly at TGE. Usage and Incentive Mechanism TRX serves multiple roles within the TRON ecosystem: Resource Acquisition : TRX is burned to pay for bandwidth (transaction size) and energy (computation for smart contracts). Users receive a daily quota of free bandwidth, but additional resources require staking TRX.

: TRX is burned to pay for bandwidth (transaction size) and energy (computation for smart contracts). Users receive a daily quota of free bandwidth, but additional resources require staking TRX. Staking and Delegation : Users can stake TRX to participate in network consensus by voting for Super Representatives (block producers). Staking also grants access to network resources and yields staking rewards.

: Users can stake TRX to participate in network consensus by voting for Super Representatives (block producers). Staking also grants access to network resources and yields staking rewards. Medium of Exchange : TRX is used for transaction fees, DEX trading, payments, and as collateral in DeFi protocols.

: TRX is used for transaction fees, DEX trading, payments, and as collateral in DeFi protocols. Incentives: Super Representatives and voters receive rewards from transaction fees and network incentives, distributed proportionally based on staked TRX. Locking Mechanism Staking Lock : When users stake TRX for bandwidth or energy, the tokens are locked for a minimum period (typically 3 days) before they can be unstaked.

: When users stake TRX for bandwidth or energy, the tokens are locked for a minimum period (typically 3 days) before they can be unstaked. No Vesting Locks: All initial allocations were unlocked at TGE; there are no vesting schedules for team, foundation, or investor tokens post-TGE. Unlocking Time All major allocations were unlocked instantly at TGE (September 13, 2017).

Staked TRX: Can be unstaked after a minimum lock period (usually 3 days), after which tokens become liquid and transferable. Summary Table Mechanism Details Issuance One-time, deflationary post-2021, no ongoing emissions Allocation ICO (40%), Foundation (34.3%), Private Sales (15.75%), Team/Advisors (10%) Usage/Incentives Resource acquisition, staking, voting, transaction fees, DeFi, DEX, payments Locking Staking lock (min. 3 days); no vesting for initial allocations Unlocking All allocations unlocked at TGE; staked TRX unlocks after lock period Additional Insights Deflationary Dynamics : TRON's supply is now deflationary, with periodic token burns (e.g., mainnet launch burn, transaction fee burns).

: TRON's supply is now deflationary, with periodic token burns (e.g., mainnet launch burn, transaction fee burns). Staking Participation : As of Q1 2025, 45-50% of eligible TRX supply is staked, indicating strong community engagement.

: As of Q1 2025, 45-50% of eligible TRX supply is staked, indicating strong community engagement. DeFi and TVL Trends: TRON's DeFi TVL has experienced both growth and contraction, reflecting broader market trends and user activity. References for Further Reading TRON Consensus and Resource Model: TRON Developer Docs

TRON Improvement Proposals: TRON Changelog

DeFi and TVL Analytics: Messari, DeFiLlama This overview provides a detailed, up-to-date analysis of TRON's token economics, reflecting its evolution from an inflationary to a deflationary model, the instant unlock of all major allocations, and the central role of staking and resource management in its ecosystem.

Tokenomics Tron (TRX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Tron (TRX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TRX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TRX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TRX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TRX token!

