Reserve Rights (RSR) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Reserve Rights (RSR), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Reserve Rights (RSR) Η Απόθεση είναι ένα ευέλικτο ταμείο σταθεροποιημένων νομισμάτων σχεδιασμένο να μειώσει τον κίνδυνο μέσω διαφοροποίησης και αποκεντρωμένης διακυβέρνησης. Επίσημη ιστοσελίδα: https://reserve.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://reserve.org/protocol/introduction/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70 Αγοράστε RSR τώρα!

Reserve Rights (RSR) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Reserve Rights (RSR), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 530.45M $ 530.45M $ 530.45M Συνολική προμήθεια: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 59.20B $ 59.20B $ 59.20B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 896.00M $ 896.00M $ 896.00M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0012473332974 $ 0.0012473332974 $ 0.0012473332974 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00896 $ 0.00896 $ 0.00896 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Reserve Rights (RSR)

Tokenomics Reserve Rights (RSR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Reserve Rights (RSR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RSR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RSR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RSR, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RSR token!

Πώς να Αγοράσετε RSR Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Reserve Rights (RSR) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς RSR, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε RSR στη MEXC τώρα!

Reserve Rights (RSR) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών RSR βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών RSR τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής RSR Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το RSR; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του RSR συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του RSR Token τώρα!

