Εξερευνήστε τα tokenomics CYGNUS (CGN) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token CGN, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics CYGNUS (CGN) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token CGN, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!