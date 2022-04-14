GAME (GAMES) Tokenomics Få vigtig indsigt i GAME (GAMES), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GAME (GAMES) Information Game aims to deliver a complete web3 ecosystem fully dedicated to gaming. We are providing to players, game studios and users the infrastructure to earn sustainable revenue on their passion for web3 games. With a purposely built blockchain focusing on high-speed and throughput, Game will unlock the true potential of web3 gaming. Game Chain is a high-performance EVM network, built on the Arbitrum-stack utilizing Celestia data availability with near-instant finality. All powered by the advanced and fast G2 sequencer. Game offer seamless and trustless interoperability with all EVM ecosystems. Developers can utilize known libraries and toolings such as Remix and Metamask. Unlocking a endless possibilities for developers and creators to build on the Game Chain. Officiel hjemmeside: https://gamechain.xyz/ Hvidbog: https://docs.gamechain.xyz/ Køb GAMES nu!

GAME (GAMES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GAME (GAMES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 112.65K $ 112.65K $ 112.65K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 187.75K $ 187.75K $ 187.75K Alle tiders Høj: $ 0.00023258 $ 0.00023258 $ 0.00023258 Alle tiders Lav: $ 0.00001862 $ 0.00001862 $ 0.00001862 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om GAME (GAMES) pris

GAME (GAMES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GAME (GAMES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GAMES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GAMES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GAMES's tokenomics, kan du udforske GAMES tokens live-pris!

GAMES Prisprediktion Vil du vide, hvor GAMES måske er på vej hen? Vores GAMES prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GAMES Tokens prisprediktion nu!

