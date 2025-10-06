Den direkte SQUID MEME pris i dag er 39.144 USD. Følg med i realtid GAME til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GAME prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte SQUID MEME pris i dag er 39.144 USD. Følg med i realtid GAME til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GAME prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

SQUID MEME-kurs(GAME)

1 GAME til USD direkte pris:

$39.144
-3.14%1D
USD
SQUID MEME (GAME) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-10-19 04:57:35 (UTC+8)

SQUID MEME (GAME) Prisoplysninger (USD)

$ 38.7
24H lav
$ 42.9931
24H høj

+0.02%

-3.13%

-2.49%

-2.49%

SQUID MEME (GAME) realtidsprisen er $ 39.144. I løbet af de sidste 24 timer har GAME handlet mellem et lavpunkt på $ 38.7 og et højdepunkt på $ 42.9931, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GAMEs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, GAME har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, -3.13% i løbet af 24 timer og -2.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SQUID MEME (GAME) Markedsinformation

$ 514.74K
$ 514.74K$ 514.74K

$ 17.85B
$ 17.85B$ 17.85B

456,000,000
456,000,000 456,000,000

TONCOIN

Den nuværende markedsværdi på SQUID MEME er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 514.74K. Det cirkulerende forsyning af GAME er --, med et samlet udbud på 456000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 17.85B.

SQUID MEME (GAME) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for SQUID MEME i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -1.268967-3.13%
30 dage$ +10.4816+36.56%
60 dage$ +15.1174+62.91%
90 dage$ +26.3112+205.03%
SQUID MEME Prisændring i dag

I dag GAME blev der registreret en ændring på $ -1.268967 (-3.13%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

SQUID MEME 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +10.4816 (+36.56%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

SQUID MEME 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage GAME sås en ændring af $ +15.1174 (+62.91%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

SQUID MEME 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +26.3112 (+205.03%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for SQUID MEME (GAME)?

Tjek SQUID MEMEPrishistorik-siden nu.

Hvad er SQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSQUID MEMEinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekGAMEtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om SQUID MEME på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din SQUID MEME købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

SQUID MEME Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil SQUID MEME (GAME) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine SQUID MEME (GAME) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for SQUID MEME.

Tjek SQUID MEME prisprediktion nu!

SQUID MEME (GAME) Tokenomics

At forstå tokenomics for SQUID MEME (GAME) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GAME Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du SQUID MEME (GAME)

Leder du efter, hvordan du køber SQUID MEME? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe SQUID MEME på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

GAME til lokale valutaer

1 SQUID MEME(GAME) til VND
1,030,074.36
1 SQUID MEME(GAME) til AUD
A$59.89032
1 SQUID MEME(GAME) til GBP
28.96656
1 SQUID MEME(GAME) til EUR
33.2724
1 SQUID MEME(GAME) til USD
$39.144
1 SQUID MEME(GAME) til MYR
RM165.18768
1 SQUID MEME(GAME) til TRY
1,638.95928
1 SQUID MEME(GAME) til JPY
¥5,871.6
1 SQUID MEME(GAME) til ARS
ARS$56,978.0064
1 SQUID MEME(GAME) til RUB
3,173.01264
1 SQUID MEME(GAME) til INR
3,445.45488
1 SQUID MEME(GAME) til IDR
Rp652,399.73904
1 SQUID MEME(GAME) til PHP
2,275.04928
1 SQUID MEME(GAME) til EGP
￡E.1,862.47152
1 SQUID MEME(GAME) til BRL
R$211.3776
1 SQUID MEME(GAME) til CAD
C$54.8016
1 SQUID MEME(GAME) til BDT
4,782.22248
1 SQUID MEME(GAME) til NGN
57,564.38352
1 SQUID MEME(GAME) til COP
$151,134.984
1 SQUID MEME(GAME) til ZAR
R.679.53984
1 SQUID MEME(GAME) til UAH
1,638.56784
1 SQUID MEME(GAME) til TZS
T.Sh.96,413.6292
1 SQUID MEME(GAME) til VES
Bs7,867.944
1 SQUID MEME(GAME) til CLP
$37,421.664
1 SQUID MEME(GAME) til PKR
Rs11,113.76448
1 SQUID MEME(GAME) til KZT
21,124.45104
1 SQUID MEME(GAME) til THB
฿1,277.66016
1 SQUID MEME(GAME) til TWD
NT$1,198.98072
1 SQUID MEME(GAME) til AED
د.إ143.65848
1 SQUID MEME(GAME) til CHF
Fr30.92376
1 SQUID MEME(GAME) til HKD
HK$304.14888
1 SQUID MEME(GAME) til AMD
֏15,078.2688
1 SQUID MEME(GAME) til MAD
.د.م358.95048
1 SQUID MEME(GAME) til MXN
$719.07528
1 SQUID MEME(GAME) til SAR
ريال146.79
1 SQUID MEME(GAME) til ETB
Br5,805.0552
1 SQUID MEME(GAME) til KES
KSh5,071.1052
1 SQUID MEME(GAME) til JOD
د.أ27.753096
1 SQUID MEME(GAME) til PLN
142.48416
1 SQUID MEME(GAME) til RON
лв170.66784
1 SQUID MEME(GAME) til SEK
kr369.12792
1 SQUID MEME(GAME) til BGN
лв65.37048
1 SQUID MEME(GAME) til HUF
Ft13,078.40184
1 SQUID MEME(GAME) til CZK
815.76096
1 SQUID MEME(GAME) til KWD
د.ك11.93892
1 SQUID MEME(GAME) til ILS
129.1752
1 SQUID MEME(GAME) til BOB
Bs271.26792
1 SQUID MEME(GAME) til AZN
66.5448
1 SQUID MEME(GAME) til TJS
SM362.082
1 SQUID MEME(GAME) til GEL
105.6888
1 SQUID MEME(GAME) til AOA
Kz35,878.99896
1 SQUID MEME(GAME) til BHD
.د.ب14.718144
1 SQUID MEME(GAME) til BMD
$39.144
1 SQUID MEME(GAME) til DKK
kr250.5216
1 SQUID MEME(GAME) til HNL
L1,031.05296
1 SQUID MEME(GAME) til MUR
1,762.65432
1 SQUID MEME(GAME) til NAD
$684.62856
1 SQUID MEME(GAME) til NOK
kr393.78864
1 SQUID MEME(GAME) til NZD
$68.11056
1 SQUID MEME(GAME) til PAB
B/.39.144
1 SQUID MEME(GAME) til PGK
K167.14488
1 SQUID MEME(GAME) til QAR
ر.ق142.8756
1 SQUID MEME(GAME) til RSD
дин.3,933.18912
1 SQUID MEME(GAME) til UZS
soʻm477,365.77728
1 SQUID MEME(GAME) til ALL
L3,245.42904
1 SQUID MEME(GAME) til ANG
ƒ70.06776
1 SQUID MEME(GAME) til AWG
ƒ70.4592
1 SQUID MEME(GAME) til BBD
$78.288
1 SQUID MEME(GAME) til BAM
KM65.37048
1 SQUID MEME(GAME) til BIF
Fr115,787.952
1 SQUID MEME(GAME) til BND
$50.49576
1 SQUID MEME(GAME) til BSD
$39.144
1 SQUID MEME(GAME) til JMD
$6,310.40424
1 SQUID MEME(GAME) til KHR
157,838.394
1 SQUID MEME(GAME) til KMF
Fr16,518.768
1 SQUID MEME(GAME) til LAK
850,956.50472
1 SQUID MEME(GAME) til LKR
රු11,886.85848
1 SQUID MEME(GAME) til MDL
L661.92504
1 SQUID MEME(GAME) til MGA
Ar174,749.77632
1 SQUID MEME(GAME) til MOP
P313.93488
1 SQUID MEME(GAME) til MVR
598.9032
1 SQUID MEME(GAME) til MWK
MK68,076.50472
1 SQUID MEME(GAME) til MZN
MT2,501.69304
1 SQUID MEME(GAME) til NPR
रु5,529.48144
1 SQUID MEME(GAME) til PYG
279,566.448
1 SQUID MEME(GAME) til RWF
Fr56,954.52
1 SQUID MEME(GAME) til SBD
$322.15512
1 SQUID MEME(GAME) til SCR
544.49304
1 SQUID MEME(GAME) til SRD
$1,542.66504
1 SQUID MEME(GAME) til SVC
$343.29288
1 SQUID MEME(GAME) til SZL
L684.23712
1 SQUID MEME(GAME) til TMT
m137.004
1 SQUID MEME(GAME) til TND
د.ت114.613632
1 SQUID MEME(GAME) til TTD
$266.1792
1 SQUID MEME(GAME) til UGX
Sh136,847.424
1 SQUID MEME(GAME) til XAF
Fr21,998.928
1 SQUID MEME(GAME) til XCD
$105.6888
1 SQUID MEME(GAME) til XOF
Fr21,998.928
1 SQUID MEME(GAME) til XPF
Fr3,992.688
1 SQUID MEME(GAME) til BWP
P526.09536
1 SQUID MEME(GAME) til BZD
$78.67944
1 SQUID MEME(GAME) til CVE
$3,703.0224
1 SQUID MEME(GAME) til DJF
Fr6,967.632
1 SQUID MEME(GAME) til DOP
$2,478.59808
1 SQUID MEME(GAME) til DZD
د.ج5,073.45384
1 SQUID MEME(GAME) til FJD
$88.85688
1 SQUID MEME(GAME) til GNF
Fr340,357.08
1 SQUID MEME(GAME) til GTQ
Q300.62592
1 SQUID MEME(GAME) til GYD
$8,212.80264
1 SQUID MEME(GAME) til ISK
kr4,736.424

SQUID MEME Ressource

For en mere dybdegående forståelse af SQUID MEME, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel SQUID MEME hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om SQUID MEME

Hvor meget er SQUID MEME (GAME) værd i dag?
Den direkte GAME pris i USD er 39.144 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GAME til USD pris?
Den aktuelle pris på GAMEtil USD er $ 39.144. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af SQUID MEME?
Markedsværdien for GAME er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GAME?
Den cirkulerende forsyning af GAME er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GAME?
GAME opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GAME?
GAME så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for GAME?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GAME er $ 514.74K USD.
Bliver GAME højere i år?
GAME kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GAME prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

