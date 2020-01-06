Origin (OGN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Origin (OGN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Origin Token (OGN) is Origin Protocol's native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin's products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin's products, cultivating a user-first platform. Officiel hjemmeside: https://www.originprotocol.com Hvidbog: https://www.originprotocol.com/litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26

Markedsværdi: $ 39.98M Samlet udbud $ 1.41B Cirkulerende forsyning $ 678.38M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 83.07M Alle tiders Høj: $ 5.2226 Alle tiders Lav: $ 0.04283790500370745 Nuværende pris: $ 0.05893

Origin (OGN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Origin (OGN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OGN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OGN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Origin (OGN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OGN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

