Pre-Listing-point henviser til en særlig type pre-market handel, hvor projektteamet endnu ikke har færdiggjort tokenomics, som f.eks. det maksimale udbud og andre detaljer. Disse tokens handles oprindeligt som point baseret på et forudbestemt maksimalt udbud. Når projektteamet officielt afslører tokenomics, vil platformen proportionelt justere mængden og pris på dine udfyldte ordrer i henhold til det faktiske maksimalt udbud, samtidig med at det sikres, at det samlede ordrebeløb forbliver uændret. Du kan derefter gennemgå dine justerede ordrer i det officielle handelsprojekt Pre-market og forberede dig på afregning.