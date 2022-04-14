Hvordan man udfører pre-market handel?

Opret ordre
Vælg den ønskede token, klik [Create Order], og vælg [Buy] fanen. Indtast dernæst mængden og prisen for at lægge en købsordre.
Match ordrer
Vent på, at en sælger matcher din ordre. Når en sælger har accepteret din ordre, skal du blot vente på at modtage dine tokens på afregningstidspunktet.
Ordreafvikling
Du vil modtage tokens fra sælgeren på afregningstidspunktet. Ellers vil platformen refundere dit ordre beløb og give passende kompensation.
Vælg ordre
Se efter en eksisterende Salgs-ordre på MEXC pre-market, der matcher din ønskede pris og mængde af tokens.
Match ordrer
Gennemgå mængden og prisen omhyggeligt, og klik derefter på [Buy] og bekræft dit køb.
Ordreafvikling
Hvis sælgeren gennemfører afregningen inden for den angivne tid, vil du modtage de tokens, du har købt. Ellers vil platformen refundere dit ordre beløb og give passende kompensation.
Opret ordre
Vælg den ønskede token, klik [Create Order], og vælg [Sell] fanen. Indtast dernæst mængden og prisen for at lægge en salgsordre. Indsend ordren og betal det tilsvarende beløb (inklusive collateral).
Match ordrer
Vent på en køber, der matcher din ordre. Når en køber har accepteret din ordre, skal du være klar til at levere tokens inden for afregningsperioden.
Ordreafvikling
Sørg for, at din spotkonto har tilstrækkelige tokens til at levere inden for afregningstidspunktet. Ellers vil din collateral blive konfiskeret.
Vælg ordre
Se efter en eksisterende købs-ordre på MEXC pre-market, der matcher din ønskede pris og mængde af tokens.
Match ordrer
Gennemgå mængden og prisen omhyggeligt, klik derefter på [Sell] og bekræft dit salg for at betale det tilsvarende beløb (inklusive collateral).
Ordreafvikling
Sørg for, at din spotkonto har tilstrækkelige tokens til at levere inden for afregningstidspunktet. Ellers vil din collateral blive konfiskeret.

FAQ

Hvad er pre-market handel?

Pre-market handel på MEXC er en særlig håndkøbstjeneste (over-the-counter, OTC). Det giver investorer mulighed for at handle nye krypto tokens, før de officielt bliver noteret på børsen. Købere og sælgere kan matche deres handler ved at vælge deres ønskede priser og volumen. Dette giver tidlige investorer en fordel.