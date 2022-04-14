Gitcoin (GTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gitcoin (GTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gitcoin (GTC) Information Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO. Officiel hjemmeside: https://gitcoin.co/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xde30da39c46104798bb5aa3fe8b9e0e1f348163f Køb GTC nu!

Gitcoin (GTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gitcoin (GTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 36.38M $ 36.38M $ 36.38M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 96.38M $ 96.38M $ 96.38M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 28.957 $ 28.957 $ 28.957 Alle tiders Lav: $ 0.19580728738080047 $ 0.19580728738080047 $ 0.19580728738080047 Nuværende pris: $ 0.3774 $ 0.3774 $ 0.3774 Få mere at vide om Gitcoin (GTC) pris

Gitcoin (GTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gitcoin (GTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GTC's tokenomics, kan du udforske GTC tokens live-pris!

Sådan køber du GTC Er du interesseret i at tilføje Gitcoin (GTC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GTC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GTC på MEXC nu!

Gitcoin (GTC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GTC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GTC prishistorikken nu!

GTC Prisprediktion Vil du vide, hvor GTC måske er på vej hen? Vores GTC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GTC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!