SQUID MEME (GAME) Tokenomics Få vigtig indsigt i SQUID MEME (GAME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SQUID MEME (GAME) Information Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp. Officiel hjemmeside: https://squidmeme.xyz/ Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQAKpERMdgBE4TV7bcSPyQMeYAQ2xfR6vFNNQd99cx3kzzyf Køb GAME nu!

SQUID MEME (GAME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SQUID MEME (GAME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 456.00M $ 456.00M $ 456.00M Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.77B $ 10.77B $ 10.77B Alle tiders Høj: $ 52 $ 52 $ 52 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 23.6218 $ 23.6218 $ 23.6218 Få mere at vide om SQUID MEME (GAME) pris

SQUID MEME (GAME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SQUID MEME (GAME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GAME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GAME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GAME's tokenomics, kan du udforske GAME tokens live-pris!

Sådan køber du GAME Er du interesseret i at tilføje SQUID MEME (GAME) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GAME, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GAME på MEXC nu!

SQUID MEME (GAME) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GAME hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GAME prishistorikken nu!

GAME Prisprediktion Vil du vide, hvor GAME måske er på vej hen? Vores GAME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GAME Tokens prisprediktion nu!

