Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på SQUID MEME % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $39.0872 $39.0872 $39.0872 -3.28% USD Faktisk Forudsigelse SQUID MEME Prisprediktion for 2025-2050 (USD) SQUID MEME (GAME) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan SQUID MEME potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 39.0872 i 2025. SQUID MEME (GAME) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan SQUID MEME potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 41.0415 i 2026. SQUID MEME (GAME) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på GAME for 2027 være $ 43.0936 med en 10.25% vækstrate. SQUID MEME (GAME) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på GAME i 2028 være $ 45.2483 med en 15.76% vækstrate. SQUID MEME (GAME) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for GAME i 2029 være $ 47.5107 sammen med 21.55% vækstraten. SQUID MEME (GAME) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for GAME i 2030 være $ 49.8862 sammen med 27.63% vækstraten. SQUID MEME (GAME) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på SQUID MEME potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 81.2594. SQUID MEME (GAME) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på SQUID MEME potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 132.3631. År Pris Vækst 2025 $ 39.0872 0.00%

2026 $ 41.0415 5.00%

2027 $ 43.0936 10.25%

2028 $ 45.2483 15.76%

2029 $ 47.5107 21.55%

2030 $ 49.8862 27.63%

2031 $ 52.3805 34.01%

2032 $ 54.9996 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 57.7495 47.75%

2034 $ 60.6370 55.13%

2035 $ 63.6689 62.89%

2036 $ 66.8523 71.03%

2037 $ 70.1949 79.59%

2038 $ 73.7047 88.56%

2039 $ 77.3899 97.99%

2040 $ 81.2594 107.89% Vis mere Kortsigtet SQUID MEMEprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst October 19, 2025(I dag) $ 39.0872 0.00%

October 20, 2025(I morgen) $ 39.0925 0.01%

October 26, 2025(Denne uge) $ 39.1246 0.10%

November 18, 2025(30 dage) $ 39.2478 0.41% SQUID MEME (GAME) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på GAME for October 19, 2025(I dag) , er $39.0872 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. SQUID MEME (GAME) Prisforudsigelse i morgen For October 20, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for GAME, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $39.0925 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. SQUID MEME (GAME) Prisforudsigelse i denne uge Ved October 26, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for GAME, med en årlig vækstrate på 5% , er $39.1246 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. SQUID MEME (GAME) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på GAME være $39.2478 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel SQUID MEME prisstatistik Nuværende pris $ 39.0872$ 39.0872 $ 39.0872 Prisændring (24 T) -3.28% Markedsværdi ---- -- Cirkulationsforsyning ---- -- Volumen (24 timer) $ 514.37K$ 514.37K $ 514.37K Volumen (24 timer) -- Den seneste GAME pris er $ 39.0872. Den har en 24-timers ændring på -3.28%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 514.37K. Desuden har GAME et cirkulerende forsyning på -- og en samlet markedsværdi på --. Se live GAME pris

Sådan køber du SQUID MEME (GAME) Prøver du at købe GAME? Du kan nu købe GAME via kreditkort, bankoverførsel, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær, hvordan du køber SQUID MEME og kommer i gang hos MEXC nu! Lær hvordan du køber GAME nu

SQUID MEME Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på SQUID MEME-siden med livepriser er den aktuelle pris på SQUID MEME 39.122USD. Det cirkulerende udbud af SQUID MEME(GAME) er 0.00 GAME , hvilket giver det en markedsværdi på $-- . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -0.02% $ -1.1209 $ 42.9931 $ 38.7

7 dage -0.00% $ -0.222199 $ 42.9931 $ 36.4961

30 dage 0.39% $ 11.0643 $ 42.9931 $ 25.9075 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har SQUID MEME vist en prisbevægelse på $-1.1209 , hvilket svarer til en værdiændring på -0.02% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev SQUID MEME handlet til en højeste værdi på $42.9931 og en laveste værdi på $36.4961 . Den havde oplevet en prisændring på -0.00% . Denne seneste tendens viser GAMEs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har SQUID MEME oplevet en ændring på 0.39% , hvilket svarer til cirka $11.0643 i værdi. Det tyder på, at GAME kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette SQUID MEME prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele GAME prishistorikken

Hvordan fungerer SQUID MEME (GAME )-prisforudsigelsesmodulet? SQUID MEME-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på GAME baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for SQUID MEME over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på GAME, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på SQUID MEME. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for GAME. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af GAME for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for SQUID MEME.

Hvorfor er GAME prisforudsigelse vigtig?

GAME Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er GAME værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil GAME opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for GAME næste måned? Ifølge SQUID MEME (GAME) prisprediktionsværktøjet vil den forventede GAME pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 GAME koste i 2026? Prisen på 1 SQUID MEME (GAME) er i dag $39.0872 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil GAME stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på GAME i 2027? SQUID MEME (GAME) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 GAME i 2027. Hvad er det anslåede prismål for GAME i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil SQUID MEME (GAME) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for GAME i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil SQUID MEME (GAME) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 GAME koste i 2030? Prisen på 1 SQUID MEME (GAME) er i dag $39.0872 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil GAME stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er GAME prisforudsigelsen for 2040? SQUID MEME (GAME) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 GAME i 2040.