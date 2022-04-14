dego.finance (DEGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i dego.finance (DEGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

dego.finance (DEGO) Information DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios. Officiel hjemmeside: https://dego.finance/ Hvidbog: https://docs.dego.finance/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BU4eP1vCR99amXKsMXhctX8YpqUa7wbULQ26XaQbazkS Køb DEGO nu!

dego.finance (DEGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for dego.finance (DEGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.61M $ 26.61M $ 26.61M Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.61M $ 26.61M $ 26.61M Alle tiders Høj: $ 34.5109 $ 34.5109 $ 34.5109 Alle tiders Lav: $ 0.426268683664 $ 0.426268683664 $ 0.426268683664 Nuværende pris: $ 1.2672 $ 1.2672 $ 1.2672 Få mere at vide om dego.finance (DEGO) pris

dego.finance (DEGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for dego.finance (DEGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEGO's tokenomics, kan du udforske DEGO tokens live-pris!

dego.finance (DEGO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DEGO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DEGO prishistorikken nu!

DEGO Prisprediktion Vil du vide, hvor DEGO måske er på vej hen? Vores DEGO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DEGO Tokens prisprediktion nu!

