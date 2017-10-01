Orchid (OXT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Orchid (OXT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Orchid (OXT) Information The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system. Officiel hjemmeside: https://www.orchid.com/ Hvidbog: https://www.orchid.com/assets/whitepaper/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb Køb OXT nu!

Orchid (OXT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Orchid (OXT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 54.59M $ 54.59M $ 54.59M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 997.21M $ 997.21M $ 997.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.0366 $ 1.0366 $ 1.0366 Alle tiders Lav: $ 0.04663823669209175 $ 0.04663823669209175 $ 0.04663823669209175 Nuværende pris: $ 0.05474 $ 0.05474 $ 0.05474 Få mere at vide om Orchid (OXT) pris

Orchid (OXT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Orchid (OXT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OXT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OXT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OXT's tokenomics, kan du udforske OXT tokens live-pris!

Sådan køber du OXT Er du interesseret i at tilføje Orchid (OXT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe OXT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber OXT på MEXC nu!

Orchid (OXT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OXT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OXT prishistorikken nu!

OXT Prisprediktion Vil du vide, hvor OXT måske er på vej hen? Vores OXT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OXT Tokens prisprediktion nu!

