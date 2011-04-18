XRP (XRP) Tokenomics
XRP (XRP) Information
Ripple er basisvalutaen i Ripple-netværket, som kan cirkuleres gennem hele ripple-netværket. Den har en samlet udbud på 100 milliarder, og dette antal bliver gradvist mindre i takt med antallet af transaktioner stiger. Ripples driftsselskab er Ripple Labs (tidligere OpenCoin). Ripple-valutaen er den eneste fælles valuta i ripple-systemet. Den adskiller sig fra andre valutaer i systemet. For eksempel kan CNY og USD ikke udbetales via gateways på tværs. Med andre ord kan CNY udstedt af gateway A kun udbetales ved gateway A, ikke ved gateway B. Ellers skal det konverteres til CNY fra gateway B via ventende ordre i ripple-systemet. Dog har Ripple slet ingen sådanne begrænsninger. Den er universel i ripple-systemet. Ripple (XRP), ligesom Bitcoin, er en digital valuta baseret på matematik og kryptografi. Men det, der adskiller sig fra den intet-reelle-brug Bitcoin, er, at XRP spiller en rolle som forbindelse og praler med en sikkerhedsgarantifunktion i Ripple-systemet. Sikkerhedsgarantien er uundværlig, da den kræver, at gatewayen, der deltager i dette protokol, skal besidde en lille mængde XRP.
Overview
XRP is the native token of the XRP Ledger, a blockchain protocol designed for fast, low-cost cross-border payments and central bank digital currency management. Its token economics are distinct from many other cryptocurrencies, with a fixed supply, unique issuance and allocation mechanisms, and a focus on utility within the payments ecosystem.
Issuance Mechanism
- Fixed Supply: XRP was created with a fixed supply of 100 billion tokens at genesis. There is no ongoing mining or inflationary issuance; all XRP tokens were created at launch.
- No Mining or Staking: The XRP Ledger uses a consensus protocol based on Byzantine Fault Tolerance, not Proof-of-Work or Proof-of-Stake, so there is no block reward or staking yield.
Allocation Mechanism
|Allocation Recipient
|Description
|Allocation Details
|Locking/Unlocking Mechanism
|Ripple (the company)
|79.8% allocated to Ripple at genesis
|In December 2017, 55 billion XRP were placed in escrow
|1 billion XRP released per month from escrow (Dec 2017 – June 2022)
|Public/Other
|Remaining supply
|Distributed via sales, partnerships, and ecosystem incentives
|No formal vesting; subject to market distribution
- Escrow System: To address concerns about large-scale XRP sales, Ripple placed 55 billion XRP in a series of on-ledger escrows in December 2017. Each month, 1 billion XRP was released from escrow, with unused XRP returned to escrow at the end of each month. This mechanism provided predictability and transparency to the market.
Usage and Incentive Mechanism
- Transaction Fees: Every transaction on the XRP Ledger requires a small amount of XRP as a fee, which is destroyed (burned), reducing the total supply over time.
- Cross-Border Payments: XRP is used as a bridge currency for international payments, enabling fast and cost-effective transfers between different fiat currencies.
- Ecosystem Incentives: Ripple and other ecosystem participants have used XRP to incentivize partners, liquidity providers, and developers to build on the XRP Ledger.
Locking Mechanism
- Escrow Contracts: The primary locking mechanism for XRP was the use of on-chain escrows by Ripple, which locked up a significant portion of the supply and released it on a fixed monthly schedule.
- No Staking or Protocol-Level Locking: There is no protocol-level staking or locking for network security or governance.
Unlocking Time
|Recipient
|Unlock Type
|Granularity
|Start Date
|End Date
|Amount Unlocked per Period
|Ripple
|Cliff
|Monthly
|2017-12-01
|2022-06-01
|1,000,000,000 XRP
- Escrow Unlocks: From December 2017 to June 2022, 1 billion XRP was unlocked each month from Ripple’s escrow. Any unused XRP was returned to escrow, extending the schedule.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|100 billion XRP created at genesis; no further issuance
|Allocation
|Majority to Ripple, remainder to public/partners
|Locking
|55 billion XRP in escrow (2017), released 1B/month (2017–2022)
|Unlocking
|Monthly, 1B XRP from escrow; unused XRP returned to escrow
|Usage
|Transaction fees (burned), bridge currency for payments, ecosystem incentives
|Incentives
|No mining/staking rewards; incentives via ecosystem grants and partnerships
Additional Notes
- Deflationary Pressure: The burning of transaction fees introduces a slight deflationary pressure on the total XRP supply.
- Transparency: The escrow system and on-ledger tracking of unlocks provided transparency and predictability to the market regarding XRP supply dynamics.
- No Ongoing Unlocks: As of June 2022, the original escrow schedule concluded, but any unused XRP returned to escrow continues to be released on a rolling basis.
This structure has made XRP’s token economics relatively transparent and predictable compared to many other digital assets, with a strong focus on utility and liquidity for global payments.
XRP (XRP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for XRP (XRP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal XRP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange XRP tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår XRP's tokenomics, kan du udforske XRP tokens live-pris!
