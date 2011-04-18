XRP (XRP) Information

Ripple er basisvalutaen i Ripple-netværket, som kan cirkuleres gennem hele ripple-netværket. Den har en samlet udbud på 100 milliarder, og dette antal bliver gradvist mindre i takt med antallet af transaktioner stiger. Ripples driftsselskab er Ripple Labs (tidligere OpenCoin). Ripple-valutaen er den eneste fælles valuta i ripple-systemet. Den adskiller sig fra andre valutaer i systemet. For eksempel kan CNY og USD ikke udbetales via gateways på tværs. Med andre ord kan CNY udstedt af gateway A kun udbetales ved gateway A, ikke ved gateway B. Ellers skal det konverteres til CNY fra gateway B via ventende ordre i ripple-systemet. Dog har Ripple slet ingen sådanne begrænsninger. Den er universel i ripple-systemet. Ripple (XRP), ligesom Bitcoin, er en digital valuta baseret på matematik og kryptografi. Men det, der adskiller sig fra den intet-reelle-brug Bitcoin, er, at XRP spiller en rolle som forbindelse og praler med en sikkerhedsgarantifunktion i Ripple-systemet. Sikkerhedsgarantien er uundværlig, da den kræver, at gatewayen, der deltager i dette protokol, skal besidde en lille mængde XRP.