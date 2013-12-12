DOGE (DOGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i DOGE (DOGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DOGE (DOGE) Information Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too. Officiel hjemmeside: http://dogecoin.com/ Hvidbog: https://github.com/dogecoin/dogecoin/blob/master/README.md Block Explorer: https://blockchair.com/dogecoin Køb DOGE nu!

DOGE (DOGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOGE (DOGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 33.39B $ 33.39B $ 33.39B Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 150.51B $ 150.51B $ 150.51B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.74 $ 0.74 $ 0.74 Alle tiders Lav: $ 0.000085474399384111 $ 0.000085474399384111 $ 0.000085474399384111 Nuværende pris: $ 0.22187 $ 0.22187 $ 0.22187 Få mere at vide om DOGE (DOGE) pris

Dybdegående Token-struktur af DOGE (DOGE) Dyk dybere ned i, hvordan DOGE tokens udstedes, tildeles og låses op. Dette afsnit fremhæver de vigtigste aspekter af tokenets økonomiske struktur: nytteværdi, incitamenter og optjening. Issuance Mechanism Dogecoin operates on a Proof-of-Work (PoW) blockchain using the Scrypt hashing algorithm. Its issuance mechanism is characterized by: Block Rewards: Miners receive a fixed reward of 10,000 DOGE for each block mined. This reward was set in March 2014 at the 100,000th block, replacing the original random block reward schedule.

Miners receive a fixed reward of 10,000 DOGE for each block mined. This reward was set in March 2014 at the 100,000th block, replacing the original random block reward schedule. No Halving: Unlike Bitcoin, Dogecoin’s block reward does not halve over time. This results in a steady, perpetual inflation rate.

Unlike Bitcoin, Dogecoin’s block reward does not halve over time. This results in a steady, perpetual inflation rate. Annual Issuance: Approximately 5 billion new DOGE are issued each year, with a block time of about 1 minute. This leads to a continuous increase in total supply, with no maximum cap. Parameter Value/Description Block Reward 10,000 DOGE per block Block Time ~1 minute Annual Issuance ~5 billion DOGE Supply Cap None (uncapped) Consensus Proof-of-Work (Scrypt) Allocation Mechanism No Pre-mine or ICO: Dogecoin did not have a pre-mine, initial coin offering (ICO), or private funding rounds. There was no allocation to founders, team, or early investors.

Dogecoin did not have a pre-mine, initial coin offering (ICO), or private funding rounds. There was no allocation to founders, team, or early investors. Mining Distribution: All DOGE in circulation have been distributed through mining rewards, making the distribution community-driven and open to anyone participating in the network. Usage and Incentive Mechanism Dogecoin’s primary use cases and incentives include: Peer-to-Peer Payments: DOGE is widely used for tipping, microtransactions, and online payments due to its low transaction fees and fast confirmation times.

DOGE is widely used for tipping, microtransactions, and online payments due to its low transaction fees and fast confirmation times. Community Initiatives: The Dogecoin community has historically used DOGE for charitable donations, crowdfunding, and sponsorships.

The Dogecoin community has historically used DOGE for charitable donations, crowdfunding, and sponsorships. Network Incentives: Miners are incentivized by the block rewards, which provide a steady income for securing the network. Use Case Description Payments Fast, low-fee transactions for goods, services, tipping Community Initiatives Charity, crowdfunding, sponsorships Mining Incentives Block rewards for network security Locking Mechanism No Native Locking: Dogecoin does not implement a native token locking or vesting mechanism at the protocol level. All mined DOGE are immediately liquid and transferable.

Dogecoin does not implement a native token locking or vesting mechanism at the protocol level. All mined DOGE are immediately liquid and transferable. No Vesting Schedules: There are no vesting or lock-up periods for any allocation, as there was no pre-mine or team allocation. Unlocking Time Continuous Unlocking via Mining: New DOGE are “unlocked” continuously as miners validate new blocks. There is no scheduled unlocking event or vesting period; issuance is ongoing and predictable. Summary Table Aspect Dogecoin Mechanism/Policy Issuance Fixed block reward, perpetual inflation Allocation 100% via mining, no pre-mine or team allocation Usage/Incentives Payments, tipping, community, mining rewards Locking None (all tokens liquid upon issuance) Unlocking Continuous via mining, no vesting or scheduled unlocks Additional Notes Community Governance: Dogecoin’s development and ecosystem are community-driven, with the Dogecoin Foundation supporting ongoing initiatives and exploring future upgrades (e.g., potential PoS transition, charitable issuance).

Dogecoin’s development and ecosystem are community-driven, with the Dogecoin Foundation supporting ongoing initiatives and exploring future upgrades (e.g., potential PoS transition, charitable issuance). Inflation Impact: The perpetual issuance model ensures ongoing miner incentives but introduces continuous inflation, which is offset by Dogecoin’s focus on utility and community engagement. Dogecoin’s token economics are unique among major cryptocurrencies for their simplicity, transparency, and community-centric approach, with all supply distributed through open mining and no artificial scarcity or complex vesting schedules.

DOGE (DOGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOGE (DOGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGE's tokenomics, kan du udforske DOGE tokens live-pris!

