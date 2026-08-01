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TensorUSD-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.561213 USD। SN113-এর মার্কেট ক্যাপ 827,802 USD। SN113-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!TensorUSD-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.561213 USD। SN113-এর মার্কেট ক্যাপ 827,802 USD। SN113-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

SN113 সম্পর্কে আরও

SN113 প্রাইসের তথ্য

SN113 কী

SN113 হোয়াইটপেপার

SN113 অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

SN113 টোকেনোমিক্স

SN113 প্রাইস পূর্বাভাস

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TensorUSD প্রাইস (SN113)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SN113 থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.560575
$0.560575$0.560575
+0.06%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
TensorUSD (SN113) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:16:23 (UTC+8)

TensorUSD-এর আজকের প্রাইস

আজ TensorUSD (SN113)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.561213, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.59% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SN113 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SN113-এর জন্য $ 0.561213

TensorUSD বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 827,802 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.47M SN113। গত 24 ঘণ্টায়, SN113 এর ট্রেড হয়েছে $ 0.524499 (নিম্ন) এবং $ 0.564925 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 2.31 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00815424

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SN113 গত ঘণ্টায় +1.14% এবং গত 7 দিনে +6.04% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 27.94K-তে পৌঁছেছে।

TensorUSD (SN113) এর মার্কেট তথ্য

$ 827.80K
$ 827.80K$ 827.80K

$ 27.94K
$ 27.94K$ 27.94K

$ 827.80K
$ 827.80K$ 827.80K

1.47M
1.47M 1.47M

1,474,984.704834997
1,474,984.704834997 1,474,984.704834997

TensorUSD এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 827.80K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 27.94K। SN113 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.47M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1474984.704834997। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 827.80K

TensorUSD-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.524499
$ 0.524499$ 0.524499
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.564925
$ 0.564925$ 0.564925
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.524499
$ 0.524499$ 0.524499

$ 0.564925
$ 0.564925$ 0.564925

$ 2.31
$ 2.31$ 2.31

$ 0.00815424
$ 0.00815424$ 0.00815424

+1.14%

+5.59%

+6.04%

+6.04%

TensorUSD (SN113) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, TensorUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02971641 ছিল।
গত 30 দিনে, TensorUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1372495217 ছিল।
গত 60 দিনে, TensorUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2901750694 ছিল।
গত 90 দিনে, TensorUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000008826016687 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.02971641+5.59%
30 দিন$ -0.1372495217-24.45%
60 দিন$ -0.2901750694-51.70%
90 দিন$ +0.0000008826016687+0.00%

TensorUSD এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য TensorUSD (SN113) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SN113 এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
TensorUSD (SN113) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, TensorUSD এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে TensorUSD এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? SN113 এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, TensorUSD প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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TensorUSD সম্পর্কে

SN113-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk69.04644495249455892000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 5.59% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

TensorUSD-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, SN113 উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

SN113-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের SN113 বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

TensorUSD-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk64.52949473932079916000 থেকে Tk69.50313502144103700000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

SN113-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং SN113-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: TensorUSD সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:16:23 (UTC+8)

TensorUSD (SN113) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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