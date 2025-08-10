Soyjak প্রাইস (SOY)
Soyjak(SOY) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 484.80KUSD। SOY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SOY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SOY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Soyjak থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Soyjak থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Soyjak থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Soyjak থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+9.50%
|30 দিন
|$ 0
|+7.29%
|60 দিন
|$ 0
|+76.23%
|90 দিন
|$ 0
|--
Soyjak এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-3.95%
+9.50%
+69.12%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Meet Soyjak. Soyjak, a portmanteau of "soy" and "wojak", is a variation of Wojak that combines Wojak-style illustrations with additional features to allude to a soy boy, such as a gaping "cuckface" with an excited expression, glasses, stubble, and a balding head. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced. Soyjak is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! Soyjak.party, (or just "The party") is an imageboard dedicated to the creation, posting, and sharing of soyjaks. As the site has grown, its expanded to encompass many other topics as well. Please read the rules before posting. Serving 9,462,739 posts!
Soyjak (SOY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SOYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
