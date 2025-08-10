Skynet প্রাইস (DRONES)
Skynet(DRONES) বর্তমানে 0.00002955USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 29.74KUSD। DRONES থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DRONES থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DRONES এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Skynet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Skynet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000025366 ছিল।
গত 60 দিনে, Skynet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000078338 ছিল।
গত 90 দিনে, Skynet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000004305496857638806 ছিল।
Skynet এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.43%
+0.37%
+13.19%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
This project is a Meme Coin on the Solana Blockchain. The focus is on the Meta Narrative of Drones that have been reported recently in the news. The purpose of the project is to build a community of members who discuss and promote awareness about these unexplained occurrences. We aim to use this collective understanding to strengthen our resolve and courage during the threats of the phenomena and unite as a community through meme's and other fun ways of communication.
Skynet (DRONES) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DRONESটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 DRONES থেকে VND
₫0.77760825
|1 DRONES থেকে AUD
A$0.0000452115
|1 DRONES থেকে GBP
￡0.000021867
|1 DRONES থেকে EUR
€0.0000251175
|1 DRONES থেকে USD
$0.00002955
|1 DRONES থেকে MYR
RM0.000125292
|1 DRONES থেকে TRY
₺0.0012053445
|1 DRONES থেকে JPY
¥0.00434385
|1 DRONES থেকে ARS
ARS$0.039138975
|1 DRONES থেকে RUB
₽0.0023560215
|1 DRONES থেকে INR
₹0.002592126
|1 DRONES থেকে IDR
Rp0.4766128365
|1 DRONES থেকে KRW
₩0.041041404
|1 DRONES থেকে PHP
₱0.0016769625
|1 DRONES থেকে EGP
￡E.0.0014234235
|1 DRONES থেকে BRL
R$0.0001604565
|1 DRONES থেকে CAD
C$0.0000404835
|1 DRONES থেকে BDT
৳0.003585597
|1 DRONES থেকে NGN
₦0.0452525745
|1 DRONES থেকে UAH
₴0.0012207105
|1 DRONES থেকে VES
Bs0.0037824
|1 DRONES থেকে CLP
$0.02863395
|1 DRONES থেকে PKR
Rs0.008373288
|1 DRONES থেকে KZT
₸0.015946953
|1 DRONES থেকে THB
฿0.0009476685
|1 DRONES থেকে TWD
NT$0.000883545
|1 DRONES থেকে AED
د.إ0.0001084485
|1 DRONES থেকে CHF
Fr0.00002364
|1 DRONES থেকে HKD
HK$0.000231672
|1 DRONES থেকে MAD
.د.م0.000267132
|1 DRONES থেকে MXN
$0.0005487435
|1 DRONES থেকে PLN
zł0.000107562
|1 DRONES থেকে RON
лв0.0001285425
|1 DRONES থেকে SEK
kr0.0002827935
|1 DRONES থেকে BGN
лв0.0000493485
|1 DRONES থেকে HUF
Ft0.010026906
|1 DRONES থেকে CZK
Kč0.000619959
|1 DRONES থেকে KWD
د.ك0.00000895365
|1 DRONES থেকে ILS
₪0.0001013565