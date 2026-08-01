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Paxi Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00576342 USD। PAXI-এর মার্কেট ক্যাপ 301,262 USD। PAXI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Paxi Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00576342 USD। PAXI-এর মার্কেট ক্যাপ 301,262 USD। PAXI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

PAXI সম্পর্কে আরও

PAXI প্রাইসের তথ্য

PAXI কী

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PAXI টোকেনোমিক্স

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Paxi Network প্রাইস (PAXI)

তালিকাভুক্ত নয়

1 PAXI থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00576342
$0.00576342$0.00576342
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Paxi Network (PAXI) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:16:23 (UTC+8)

Paxi Network-এর আজকের প্রাইস

আজ Paxi Network (PAXI)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00576342, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PAXI থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি PAXI-এর জন্য $ 0.00576342

Paxi Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 301,262 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 52.27M PAXI। গত 24 ঘণ্টায়, PAXI এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.084414 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00521547

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PAXI গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 441.82-তে পৌঁছেছে।

Paxi Network (PAXI) এর মার্কেট তথ্য

$ 301.26K
$ 301.26K$ 301.26K

$ 441.82
$ 441.82$ 441.82

$ 416.49K
$ 416.49K$ 416.49K

52.27M
52.27M 52.27M

72,830,818.703145
72,830,818.703145 72,830,818.703145

Paxi Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 301.26K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 441.82। PAXI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 52.27M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 72830818.703145। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 416.49K

Paxi Network-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.084414
$ 0.084414$ 0.084414

$ 0.00521547
$ 0.00521547$ 0.00521547

--

--

0.00%

0.00%

Paxi Network (PAXI) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Paxi Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Paxi Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0000000000 ছিল।
গত 60 দিনে, Paxi Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0025837884 ছিল।
গত 90 দিনে, Paxi Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ 0.00000000000.00%
60 দিন$ -0.0025837884-44.83%
90 দিন----

Paxi Network এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Paxi Network (PAXI) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, PAXI এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Paxi Network (PAXI) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Paxi Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Paxi Network সম্পর্কে

Paxi Network-এর বর্তমান দাম কত?

Tk0.7090281148177727136000 এ ট্রেডিং করছে, Paxi Network গত ২৪ ঘন্টায় --% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।

টোকেন সরবরাহ কীভাবে PAXI-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 52271465.032306 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

Paxi Network-এর মার্কেট ক্যাপ কত?

এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk37061888.24104990496000, বিশ্বের #3754 অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?

PAXI ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?

টি Tk0E-15 থেকে Tk0E-15 পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

Paxi Network কীভাবে Smart Contract Platform,Layer 1 (L1) ক্যাটাগরিতে ফিট করে?

একটি Smart Contract Platform,Layer 1 (L1) টোকেন হিসেবে, PAXI উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?

ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Paxi Network সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:16:23 (UTC+8)

Paxi Network (PAXI) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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