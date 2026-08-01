Paxi Network প্রাইস (PAXI)
আজ Paxi Network (PAXI)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00576342, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PAXI থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি PAXI-এর জন্য $ 0.00576342।
Paxi Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 301,262 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 52.27M PAXI। গত 24 ঘণ্টায়, PAXI এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.084414 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00521547।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PAXI গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 441.82-তে পৌঁছেছে।
Paxi Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 301.26K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 441.82। PAXI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 52.27M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 72830818.703145। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 416.49K।
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0.00%
0.00%
আজকে, Paxi Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Paxi Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0000000000 ছিল।
গত 60 দিনে, Paxi Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0025837884 ছিল।
গত 90 দিনে, Paxi Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 দিন
|$ -0.0025837884
|-44.83%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, Paxi Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Paxi Network-এর বর্তমান দাম কত?
Tk0.7090281148177727136000 এ ট্রেডিং করছে, Paxi Network গত ২৪ ঘন্টায় --% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।
টোকেন সরবরাহ কীভাবে PAXI-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?
সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 52271465.032306 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।
Paxi Network-এর মার্কেট ক্যাপ কত?
এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk37061888.24104990496000, বিশ্বের #3754 অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।
২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?
PAXI ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।
২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?
টি Tk0E-15 থেকে Tk0E-15 পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
Paxi Network কীভাবে Smart Contract Platform,Layer 1 (L1) ক্যাটাগরিতে ফিট করে?
একটি Smart Contract Platform,Layer 1 (L1) টোকেন হিসেবে, PAXI উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।
দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?
ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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