MAXX AI প্রাইস (MXM)
MAXX AI(MXM) বর্তমানে 0.00101123USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 335.35KUSD। MXM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, MAXX AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000198859492903852 ছিল।
গত 30 দিনে, MAXX AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002130967 ছিল।
গত 60 দিনে, MAXX AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001113321 ছিল।
গত 90 দিনে, MAXX AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005471867296903676 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000198859492903852
|-16.43%
|30 দিন
|$ +0.0002130967
|+21.07%
|60 দিন
|$ -0.0001113321
|-11.00%
|90 দিন
|$ -0.0005471867296903676
|-35.11%
MAXX AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.36%
-16.43%
+5.68%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
MXM is where gaming, crypto, and community collide. Led by MAXX—the devil on your shoulder, whispering 'MAXX IT'—MXM brings bold energy and massive memetic power. MXM is the only token fuelling a social hub packed with exclusive products, killer partnerships, and events for competitive gaming and entertainment. With MXM, you can play for crypto, stake in top games, and earn exclusive rewards—all with one powerful token. And for a limited time, 80% of fees go back to staking rewards, letting everyone share in the success. MXM — Maxx it or miss out.
MAXX AI (MXM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MXMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
