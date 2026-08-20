HEXAR AI প্রাইস (HEXAR)
আজ HEXAR AI (HEXAR)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.44% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান HEXAR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি HEXAR-এর জন্য $ 0।
HEXAR AI বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 58,559 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 523.12M HEXAR। গত 24 ঘণ্টায়, HEXAR এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00187126 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, HEXAR গত ঘণ্টায় -0.02% এবং গত 7 দিনে +14.86% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 33.94-তে পৌঁছেছে।
HEXAR AI এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 58.56K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 33.94। HEXAR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 523.12M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 111.94K।
-0.02%
+4.44%
+14.86%
+14.86%
আজকে, HEXAR AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, HEXAR AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, HEXAR AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, HEXAR AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.44%
|30 দিন
|$ 0
|-0.26%
|60 দিন
|$ 0
|-0.35%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, HEXAR AI এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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HEXAR AI-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?
HEXAR AI-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।
HEXAR-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?
HEXAR-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।
HEXAR AI-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?
গত ২৪ ঘণ্টায়, HEXAR AI-এর দামের পরিবর্তন 4.43% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।
HEXAR AI-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?
গত একদিনের মধ্যে, HEXAR AI-এর দাম Tk থেকে Tk পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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