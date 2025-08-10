USDX সম্পর্কে আরও

Hex Trust USD (USDX) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1
$1$1
-0.20%1D
USD

আজকে Hex Trust USD (USDX) এর প্রাইস

Hex Trust USD(USDX) বর্তমানে 1.001USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 32.18MUSD। USDX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Hex Trust USD এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.27%
Hex Trust USD এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
32.16M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ USDX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USDX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Hex Trust USD (USDX) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Hex Trust USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.002800784651376 ছিল।
গত 30 দিনে, Hex Trust USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003499496 ছিল।
গত 60 দিনে, Hex Trust USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0155216061 ছিল।
গত 90 দিনে, Hex Trust USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0244985315725336 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.002800784651376-0.27%
30 দিন$ -0.0003499496-0.03%
60 দিন$ +0.0155216061+1.55%
90 দিন$ -0.0244985315725336-2.38%

Hex Trust USD (USDX) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Hex Trust USD এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.999202
$ 0.999202$ 0.999202

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 1.34
$ 1.34$ 1.34

-0.00%

-0.27%

+0.40%

Hex Trust USD (USDX) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 32.18M
$ 32.18M$ 32.18M

--
----

32.16M
32.16M 32.16M

Hex Trust USD (USDX) কী?

USDX is an asset designed to be pegged to the USD, fully backed by at least a 1:1 amount of cash and cash-equivalent reserves and is available on multiple blockchains. Issued by Hex Trust issuance arm, HT Digital Asset, USDX brings a credible and reliable mediums of exchange to facilitate transactions across blockchain ecosystems. USDX is the perfect complement to Hex Trust’s vision: securing the permissionless future by building responsible digital asset solutions. What is the distribution model of USDX? USDX is distributed through a process known as minting. When Authorised Merchants deposit USD into the designated account, an equivalent amount of USDX is minted and sent to their digital wallet. What is the ratio between USD and USDX? For every USDX minted, there is at least 1 USD or an asset of equivalent fair value kept in reserve. What is the utility of the USDX token? Beyond being a stable store of value, USDX can be used in a variety of digital economy applications, from payments and settlement to smart contract interactions.

Hex Trust USD (USDX) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Hex Trust USD (USDX) এর টোকেনোমিক্স

Hex Trust USD (USDX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USDXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Hex Trust USD (USDX) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

USDX থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 USDX থেকে VND
26,341.315
1 USDX থেকে AUD
A$1.53153
1 USDX থেকে GBP
0.74074
1 USDX থেকে EUR
0.85085
1 USDX থেকে USD
$1.001
1 USDX থেকে MYR
RM4.24424
1 USDX থেকে TRY
40.71067
1 USDX থেকে JPY
¥147.147
1 USDX থেকে ARS
ARS$1,325.8245
1 USDX থেকে RUB
80.06999
1 USDX থেকে INR
87.80772
1 USDX থেকে IDR
Rp16,145.15903
1 USDX থেকে KRW
1,390.26888
1 USDX থেকে PHP
56.80675
1 USDX থেকে EGP
￡E.48.58854
1 USDX থেকে BRL
R$5.43543
1 USDX থেকে CAD
C$1.37137
1 USDX থেকে BDT
121.46134
1 USDX থেকে NGN
1,532.92139
1 USDX থেকে UAH
41.35131
1 USDX থেকে VES
Bs128.128
1 USDX থেকে CLP
$966.966
1 USDX থেকে PKR
Rs283.64336
1 USDX থেকে KZT
540.19966
1 USDX থেকে THB
฿32.35232
1 USDX থেকে TWD
NT$29.9299
1 USDX থেকে AED
د.إ3.67367
1 USDX থেকে CHF
Fr0.8008
1 USDX থেকে HKD
HK$7.84784
1 USDX থেকে MAD
.د.م9.04904
1 USDX থেকে MXN
$18.58857
1 USDX থেকে PLN
3.64364
1 USDX থেকে RON
лв4.35435
1 USDX থেকে SEK
kr9.57957
1 USDX থেকে BGN
лв1.67167
1 USDX থেকে HUF
Ft339.65932
1 USDX থেকে CZK
21.00098
1 USDX থেকে KWD
د.ك0.305305
1 USDX থেকে ILS
3.43343