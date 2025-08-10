dYdX প্রাইস (ETHDYDX)
dYdX(ETHDYDX) বর্তমানে 0.670023USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 27.91MUSD। ETHDYDX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ETHDYDX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ETHDYDX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, dYdX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.03508434 ছিল।
গত 30 দিনে, dYdX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0951817923 ছিল।
গত 60 দিনে, dYdX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0807878892 ছিল।
গত 90 দিনে, dYdX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0391032188438278 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.03508434
|+5.53%
|30 দিন
|$ +0.0951817923
|+14.21%
|60 দিন
|$ +0.0807878892
|+12.06%
|90 দিন
|$ -0.0391032188438278
|-5.51%
dYdX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.45%
+5.53%
+25.90%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
dYdX (ETHDYDX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ETHDYDXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 ETHDYDX থেকে VND
₫17,631.655245
|1 ETHDYDX থেকে AUD
A$1.02513519
|1 ETHDYDX থেকে GBP
￡0.49581702
|1 ETHDYDX থেকে EUR
€0.56951955
|1 ETHDYDX থেকে USD
$0.670023
|1 ETHDYDX থেকে MYR
RM2.84089752
|1 ETHDYDX থেকে TRY
₺27.24983541
|1 ETHDYDX থেকে JPY
¥98.493381
|1 ETHDYDX থেকে ARS
ARS$887.4454635
|1 ETHDYDX থেকে RUB
₽53.59513977
|1 ETHDYDX থেকে INR
₹58.77441756
|1 ETHDYDX থেকে IDR
Rp10,806.82106769
|1 ETHDYDX থেকে KRW
₩930.58154424
|1 ETHDYDX থেকে PHP
₱38.02380525
|1 ETHDYDX থেকে EGP
￡E.32.52291642
|1 ETHDYDX থেকে BRL
R$3.63822489
|1 ETHDYDX থেকে CAD
C$0.91793151
|1 ETHDYDX থেকে BDT
৳81.30059082
|1 ETHDYDX থেকে NGN
₦1,026.06652197
|1 ETHDYDX থেকে UAH
₴27.67865013
|1 ETHDYDX থেকে VES
Bs85.762944
|1 ETHDYDX থেকে CLP
$647.242218
|1 ETHDYDX থেকে PKR
Rs189.85771728
|1 ETHDYDX থেকে KZT
₸361.58461218
|1 ETHDYDX থেকে THB
฿21.65514336
|1 ETHDYDX থেকে TWD
NT$20.0336877
|1 ETHDYDX থেকে AED
د.إ2.45898441
|1 ETHDYDX থেকে CHF
Fr0.5360184
|1 ETHDYDX থেকে HKD
HK$5.25298032
|1 ETHDYDX থেকে MAD
.د.م6.05700792
|1 ETHDYDX থেকে MXN
$12.44232711
|1 ETHDYDX থেকে PLN
zł2.43888372
|1 ETHDYDX থেকে RON
лв2.91460005
|1 ETHDYDX থেকে SEK
kr6.41212011
|1 ETHDYDX থেকে BGN
лв1.11893841
|1 ETHDYDX থেকে HUF
Ft227.35220436
|1 ETHDYDX থেকে CZK
Kč14.05708254
|1 ETHDYDX থেকে KWD
د.ك0.204357015
|1 ETHDYDX থেকে ILS
₪2.29817889