DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

নামDYDX

র‍্যাঙ্কNo.116

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0001%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)2.42%

সার্কুলেশন সরবরাহ773,449,655.3010418

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই958,342,745

সার্কুলেশন রেট0.7734%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ4.52847355533478,2024-03-07

সর্বনিম্ন প্রাইস0.41678738699944223,2025-06-22

পাবলিক ব্লকচেইনNONE

