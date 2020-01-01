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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ টোকেনাইজড পণ্যের টোকেনসমূহ

টোকেনাইজড পণ্য হলো এমন ডিজিটাল টোকেন যা গোল্ড, সিলভার বা কৃষিপণ্যের মতো ভৌত অ্যাসেটের প্রত্যক্ষ মালিকানা বা এক্সপোজারের প্রতিনিধিত্ব করে। এগুলো প্রথাগত পণ্যের অন্তর্নিহিত মূল্য এবং মুদ্রাস্ফীতি-হেজিং ফিচারগুলোকে ব্লকচেইন নেটওয়ার্কের 24/7 লিকুইডিটি এবং স্বচ্ছতার সাথে যুক্ত করে। এই বিভাগটি বিনিয়োগকারীদের নির্বিঘ্নে হার্ড অ্যাসেট দিয়ে তাদের ডিজিটাল পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনার সুযোগ দেয়।

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প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,468.29
+0.10%
+2.60%
+2.86%
$ 2.74B
$ 983.28
2
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,475.5
+0.10%
+2.56%
+2.62%
$ 2.05B
$ 1.78K
3
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 144.18
0.00%
+0.03%
+3.10%
$ 344.05M
$ 7.35M
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,465.82
+0.07%
+0.03%
+2.90%
$ 122.17M
$ 41.83M
5
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,476.93
+0.10%
+0.03%
+2.57%
$ 73.11M
$ 483.89K
6
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4,479.64
0.00%
+0.03%
+2.81%
$ 13.79M
--
7
Digital Gold
Digital Gold
DGLD
$ 4,492.19
0.00%
+0.04%
+3.57%
$ 10.84M
$ 9.83K
8
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 143.03
+0.03%
+0.02%
+0.06%
$ 6.31M
$ 47.13K
9
Dominion Silver
Dominion Silver
SILV
$ 65.79
+0.15%
+0.04%
+1.70%
$ 6.10M
$ 3.15M
10
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00807394
+0.84%
+0.61%
+96.63%
$ 5.48M
$ 7.25K
11
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 272.97
+0.45%
+0.19%
-93.74%
$ 5.32M
$ 230.97
12
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.06375
-0.21%
+5.62%
+4.71%
$ 5.14M
$ 2.29M
13
Matrixdock Silver
Matrixdock Silver
XAGM
$ 67.12
0.00%
+0.06%
+2.77%
$ 4.90M
$ 17.80K
14
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 144.26
-0.01%
+0.03%
+2.89%
$ 3.46M
$ 935.21K
15
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
0.00%
$ 1.93M
$ 34.09K
16
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.41
+0.71%
+0.08%
+23.68%
$ 836.10K
$ 8.26K
17
Tenbin Gold
Tenbin Gold
TGLD
$ 4,485.84
0.00%
--
+1.43%
$ 627.02K
$ 51.01
18
Copper rStock
Copper rStock
CPERR
$ 36.22
0.00%
--
0.00%
$ 494.09K
$ 119.38
19
Silver rStock
Silver rStock
SLVR
$ 68.96
0.00%
--
0.00%
$ 221.91K
$ 844.62
20
Gold rStock
Gold rStock
GLDR
$ 549.57
0.00%
--
0.00%
$ 76.16K
$ 9.96
21
Goldfish Gold
Goldfish Gold
GGBR
$ 4.332
+0.09%
-0.37%
+3.31%
--
$ 15.28K
22
Verified Emeralds
Verified Emeralds
VEREM
$ 5.25
-1.47%
+3.88%
-6.78%
--
$ 941.37
23
Uranium.io
Uranium.io
XU3O8
$ 5.527
+0.05%
+0.47%
+2.48%
--
$ 5.70K
24
SILVER
SILVER
KAG
$ 48.53
+0.21%
+3.07%
+0.67%
--
$ 2.35K
25
GoldZip
GoldZip
XGZ
$ 143.79
+0.15%
+2.61%
+2.69%
--
$ 5.89K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে টোকেনাইজড কমোডিটি কী?
টোকেনাইজড পণ্য হলো ব্লকচেইনের এমন ডিজিটাল অ্যাসেট যা গোল্ড, সিলভার, তেল বা কৃষিপণ্যের মতো ভৌত, বাস্তব-জগতের অ্যাসেটের প্রত্যক্ষ মালিকানা বা প্রাইসের এক্সপোজারকে উপস্থাপন করে।
টোকেনাইজড পণ্যগুলো প্রথাগত কমোডিটি ETF থেকে কীভাবে ভিন্ন?
প্রথাগত পণ্যের ইটিএফ (ETF)-এর বিপরীতে, যা স্টক এক্সচেঞ্জের ট্রেডিং সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, টোকেনাইজড পণ্যগুলো 24/7 গ্লোবাল লিকুইডিটি এবং তাৎক্ষণিক সেটেলমেন্ট অফার করে এবং ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স ইকোসিস্টেমের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রোগ্রামেবল।
বিনিয়োগকারীরা কি টোকেনাইজড পণ্যের ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলো ভৌতভাবে রিডিম করতে পারেন?
অনেক ক্ষেত্রে, হ্যাঁ। টোকেন হোল্ডাররা ইস্যুকারীর দ্বারা নির্ধারিত নির্দিষ্ট অডিটিং এবং লজিস্টিক শর্তগুলো পূরণ করলে উচ্চ-মানের টোকেনাইজড পণ্যের প্রজেক্টগুলো টোকেন হোল্ডারদেরকে ডিজিটাল অ্যাসেটগুলোকে অন্তর্নিহিত ভৌত পণ্যের বিনিময়ে রিডিম করার সুযোগ দেয়।
ভৌত পণ্য ট্রেড করার জন্য ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধাগুলো কী কী?
ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যয়বহুল মধ্যস্থতাকারীদের প্রয়োজনীয়তা দূর করে, আংশিক মালিকানার মাধ্যমে প্রবেশের বাধা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে এবং পণ্যের রিজার্ভ অডিট করার জন্য একটি স্বচ্ছ, অপরিবর্তনীয় লেজার প্রদান করে।

ডিসক্লেইমার

টোকেনাইজড পণ্য সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।