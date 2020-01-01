টোকেনাইজড পণ্য হলো এমন ডিজিটাল টোকেন যা গোল্ড, সিলভার বা কৃষিপণ্যের মতো ভৌত অ্যাসেটের প্রত্যক্ষ মালিকানা বা এক্সপোজারের প্রতিনিধিত্ব করে। এগুলো প্রথাগত পণ্যের অন্তর্নিহিত মূল্য এবং মুদ্রাস্ফীতি-হেজিং ফিচারগুলোকে ব্লকচেইন নেটওয়ার্কের 24/7 লিকুইডিটি এবং স্বচ্ছতার সাথে যুক্ত করে। এই বিভাগটি বিনিয়োগকারীদের নির্বিঘ্নে হার্ড অ্যাসেট দিয়ে তাদের ডিজিটাল পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনার সুযোগ দেয়।
টোকেনাইজড পণ্য সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।