Gold DAO প্রাইস (GOLDAO)
Gold DAO(GOLDAO) বর্তমানে 0.02393872USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 16.88MUSD। GOLDAO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GOLDAO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GOLDAO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Gold DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00036881 ছিল।
গত 30 দিনে, Gold DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0013648182 ছিল।
গত 60 দিনে, Gold DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0079161133 ছিল।
গত 90 দিনে, Gold DAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00831071206042542 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00036881
|+1.56%
|30 দিন
|$ +0.0013648182
|+5.70%
|60 দিন
|$ -0.0079161133
|-33.06%
|90 দিন
|$ -0.00831071206042542
|-25.77%
Gold DAO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.39%
+1.56%
+20.88%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers. Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link. Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).
Gold DAO (GOLDAO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GOLDAOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
