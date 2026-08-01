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Tenbin Gold-এর আজকের লাইভ প্রাইস 4,487.3 USD। TGLD-এর মার্কেট ক্যাপ 627,235 USD। TGLD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Tenbin Gold-এর আজকের লাইভ প্রাইস 4,487.3 USD। TGLD-এর মার্কেট ক্যাপ 627,235 USD। TGLD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

TGLD সম্পর্কে আরও

TGLD প্রাইসের তথ্য

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Tenbin Gold প্রাইস (TGLD)

তালিকাভুক্ত নয়

1 TGLD থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$4,487.37
$4,487.37$4,487.37
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Tenbin Gold (TGLD) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:15:33 (UTC+8)

Tenbin Gold-এর আজকের প্রাইস

আজ Tenbin Gold (TGLD)-এর লাইভ প্রাইস $ 4,487.3, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.55% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TGLD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি TGLD-এর জন্য $ 4,487.3

Tenbin Gold বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 627,235 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 139.78 TGLD। গত 24 ঘণ্টায়, TGLD এর ট্রেড হয়েছে $ 4,462.77 (নিম্ন) এবং $ 4,487.69 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 7,070.21 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 3,503.62

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TGLD গত ঘণ্টায় +0.00% এবং গত 7 দিনে +1.42% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 10.32-তে পৌঁছেছে।

Tenbin Gold (TGLD) এর মার্কেট তথ্য

$ 627.24K
$ 627.24K$ 627.24K

$ 10.32
$ 10.32$ 10.32

$ 627.24K
$ 627.24K$ 627.24K

139.78
139.78 139.78

139.7779617457141
139.7779617457141 139.7779617457141

Tenbin Gold এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 627.24K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 10.32। TGLD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 139.78 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 139.7779617457141। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 627.24K

Tenbin Gold-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 4,462.77
$ 4,462.77$ 4,462.77
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 4,487.69
$ 4,487.69$ 4,487.69
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 4,462.77
$ 4,462.77$ 4,462.77

$ 4,487.69
$ 4,487.69$ 4,487.69

$ 7,070.21
$ 7,070.21$ 7,070.21

$ 3,503.62
$ 3,503.62$ 3,503.62

+0.00%

+0.55%

+1.42%

+1.42%

Tenbin Gold (TGLD) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Tenbin Gold থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +24.32 ছিল।
গত 30 দিনে, Tenbin Gold থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +507.6742753400 ছিল।
গত 60 দিনে, Tenbin Gold থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +362.8498089500 ছিল।
গত 90 দিনে, Tenbin Gold থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.10228460773 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +24.32+0.55%
30 দিন$ +507.6742753400+11.31%
60 দিন$ +362.8498089500+8.09%
90 দিন$ -0.10228460773-0.00%

Tenbin Gold এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Tenbin Gold (TGLD) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, TGLD এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Tenbin Gold (TGLD) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Tenbin Gold এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Tenbin Gold এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? TGLD এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Tenbin Gold প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Tenbin Gold (TGLD) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

Tenbin Gold সম্পর্কে

Tenbin Gold কোন ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে চলে?

Tenbin Gold -- নেটওয়ার্কে চলে, যা নির্ধারণ করে লেনদেনগুলো কিভাবে প্রক্রিয়াভুক্ত হয়, নিশ্চিতকরণের গতি এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা। এই চেইন ওয়ালেট, dApp এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যতাও নির্ধারণ করে।

TGLD-এর বর্তমান দাম কত?

টোকেনটির দাম Tk552075.793745563332000, যা গত ২৪ ঘন্টায় 0.54% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। দামের আপডেটগুলো সামগ্রিকভাবে বিশ্বের প্রধান এক্সচেঞ্জগুলো থেকে রিয়েল-টাইমে সংগৃহীত হয়।

Tenbin Gold কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে?

Tenbin Gold Tokenized Assets,Tokenized Gold,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Commodities,Tenbin Ecosystem ক্যাটাগরিতে পড়ে। এই শ্রেণীবিন্যাস বিনিয়োগকারীদের অনুরূপ সেক্টরের সাথে TGLD-এর তুলনা করতে সাহায্য করে, যেমন DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 বা AI টোকেন।

Tenbin Gold-এর বাজার মূলধন কত?

এর বাজার মূলধন Tk77169179.79408517740000, যা এই অ্যাসেটকে #3238 র‍্যাঙ্কে রাখে। বাজার মূলধন আকার, গ্রহণযোগ্যতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার একটি ব্যাপক পরিমাপ দেয়।

TGLD-এর বর্তমানে কত পরিমাণ সার্কুলেট করছে?

বাজারে 139.7779617457141 টোকেন সার্কুলেট করছে। এই পরিমাণ সরাসরি সরবরাহ-চাহিদার ভারসাম্য, দাম নির্ধারণ এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করে।

Tenbin Gold-এর আজকের ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?

গত একদিনে, TGLD Tk-- ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে। শক্তিশালী ভলিউম প্রায়শই বাজারে বৃদ্ধি পাওয়া আগ্রহ বা সাম্প্রতিক খবরের প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে।

আজকের দাম সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্নের সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?

গত ২৪ ঘন্টায়, Tenbin Gold Tk549057.8499440393268000 এবং Tk552123.7757301778596000 মধ্যে ওঠানাম করেছে, যা ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Tenbin Gold সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:15:33 (UTC+8)

Tenbin Gold (TGLD) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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